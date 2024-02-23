أوكرانيا: مقتل 3 في هجوم روسي بطائرة مسيرة على أوديسا

أعلن الجيش الأوكراني والحاكم الإقليمي أوليه كيبر اليوم الجمعة إن طائرة مسيرة روسية قصفت منطقة تجارية في مدينة أوديسا على البحر الأسود بأوكرانيا مما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص.

وأضاف الجيش أن روسيا أطلقت 31 طائرة مسيرة على أوكرانيا خلال الليل ودمرت الدفاعات الجوية 23 منها.

وفي منشور على تيليجرام، قالت القوات الجنوبية التابعة للجيش إنها اعترضت تسع طائرات مسيرة، لكن إحداها قصفت منطقة قريبة من الميناء مما تسبب في نشوب حريق.

وانتشل رجال الإطفاء جثة واحدة مع احتمال وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض بينما تكافح فرق الطوارئ للسيطرة على الحريق. وذكر المنشور أنه تم إنقاذ حارسة أمن من أحد المباني دون أن تصاب بأذى.

وقال الحاكم الإقليمي كيبر على تيليجرام “تم العثور على جثتي شخصين آخرين تحت الأنقاض…في المجمل، توفي ثلاثة أشخاص نتيجة لهجوم العدو”.

وقال الجيش إن روسيا استخدمت صواريخ أيضا في الهجوم لكنها فشلت في إصابة أي أهداف. وتظهر الصور التي نشرها الجيش الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمباني في المنطقة وفرق الإنقاذ وهي تشق طريقها بين الأنقاض.

وقال الحاكم الإقليمي لمدينة دنيبرو بوسط البلاد إن طائرة مسيرة روسية قصفت مبنى سكنيا متعدد الطوابق مما أدى إلى إصابة ثمانية.

وكتب سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك على تيليجرام أن البحث استمر طوال الليل وأن سكانا آخرين ربما لا يزالون تحت الأنقاض.

ونوهت رويترز أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من تلك التقارير.