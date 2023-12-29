أوكرانيا.. مقتل 4 وإصابة أكثر من 12 في هجوم روسي على دنيبرو

قصف روسي على خاركيف في أوكرانيا - رويترز

أعلن مسؤولون محليون أن أربعة أشخاص قتلوا فيما أصيب أكثر من 12 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية اليوم الجمعة.

وذكر الحاكم المحلي أن مستشفى للولادة ومركزا للتسوق تعرضا للقصف مما أدى لنشوب حرائق.

وقالت وزارة الصحة الأوكرانية إن منشأة طبية تعرضت لأضرار بالغة في المدينة، لكنها أشارت إلى أن جميع المرضى والموظفين تمكنوا من الاحتماء.

وفي الوقت نفسه أعلن حاكم مدينة أوديسا في جنوب البلاد أن شخصين قتلا وأصيب ما لا يقل عن 15 منهم طفلان بعد تعرض مبان سكنية لقصف بصواريخ روسية.

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال أن روسيا استهدفت بنية تحتية اجتماعية وحيوية في هجوم كبير بصواريخ وطائرات مسيرة على أوكرانيا اليوم الجمعة.

في حين قال يوري إهنات المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا شنت هجوما جويا ضخما على بلاده اليوم الجمعة باستخدام طائرات مسيرة وعدة أنواع من الصواريخ.

وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون أن روسيا استخدمت في الهجوم صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت وصواريخ كروز وصواريخ باليستية، بما شمل طراز إكس-22، التي يصعب للغاية اعتراضها.

ووردت تقارير رسمية عن سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركيف في الشمال ولفيف في الغرب ودنيبرو في الشرق.