أوكرانيا: مقتل 5 في ضربة جوية روسية في دنيبرو

لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 53 آخرون اليوم الأربعاء في ضربة روسية بصواريخ وطائرات مسيرة في مدينة دنيبرو بجنوب شرق أوكرانيا.

وأظهرت صور التقطها أحد الشهود الخائفين ونشرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على حسابه على تيليجرام انفجارا كبيرا في السماء أعقبه انطلاق كرة نارية نحو الأرض.

وقالت مديرة مقهى تعرض للقصف تدعى أولها لرويترز “في الداخل، أصاب الدمار كل شيء، وكل شيء في الخارج أصابه الدمار أيضا. أشعر برعشة في جسدي ويدي… الأمر كله معقد ومفزع جدا”.

وقالت السلطات المحلية إن أربعة على الأقل من بين 53 جريحا ما زالوا في حالة خطيرة.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين أو البنية التحتية المدنية. وقُتل آلاف المدنيين منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وحث زيلينسكي الغرب على توفير مزيد من الدفاعات الجوية والأسلحة طويلة المدى.

وقال “هذا الإرهاب الروسي لا يوقفه إلا دفاعات جوية حديثة وأسلحتنا بعيدة المدى… بوسع العالم حماية الأرواح، والمطلوب هو موقف حاسم للقادة فحسب”.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن القوات الروسية استهدفت منطقة دنيبروبتروفسك بسبعة صواريخ وخمس طائرات مسيرة من طراز شاهد. وأضاف أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط خمسة صواريخ وجميع الطائرات المسيرة.

وكثفت روسيا هجماتها الجوية على المدن الأوكرانية في الأشهر القليلة الماضية مع محاولة قواتها التقدم. واستهدفت مرافق الطاقة تحديدا مما تسبب في انقطاع واسع النطاق للكهرباء.