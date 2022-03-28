أوكرانيا.. مقتل 5000 شخص في ماريوبول منذ بدء الحرب

قال المتحدث باسم رئيس بلدية ماريوبول الأوكرانية، اليوم الإثنين، إن ما يقرب من 5 آلاف شخص قُتلوا في المدينة الواقعة في جنوب البلاد منذ أن فرضت القوات الروسية حصارا عليها.

ونقل المتحدث بيانات عن مكتب رئيس البلدية ذكرت أن حوالي 90% من المباني في ماريوبول تضررت، بينما دُمرت حوالي 40 بالمئة منها.

في السياق ذاته، قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية العاصمة كييف، اليوم الإثنين، إن أكثر من 100 قتيل سقطوا في العاصمة الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وأضاف في كلمة أمام أعضاء مجلس مدينة فلورنسا، التي تجمعها توأمة مع كييف، أنه لم يتسن التعرف على أكثر من 20 جثة وأن أربعة من الضحايا من الأطفال، بينما يوجد 16 طفلا مصابين في مستشفى.

وحذّر رئيس بلدية ماريوبول المحاصرة (جنوبي أوكرانيا) من وقوع أزمة إنسانية وشيكة بهذه المدينة الساحلية، بينما ذكرت هيئة الأركان العامة أنها تعمل “بشكل فعال” على وقف تقدم القوات الروسية “باتجاه كل من منطقتي زاباروجيا وجوليبول” (جنوب شرق).

من جهة أخرى، قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف إن روسيا تريد تقسيم بلاده إلى قسمين، كما حدث عندما تم تقسيم كوريا إلى شمالية وجنوبية، متعهدا بشنّ حرب شاملة لمنع تقسيم البلاد.