أوكرانيا.. مقتل 6 صحفيين أجانب منذ بدء الغزو الروسي

قالت منظمة “حملة شعار الصحافة PEC”، إن 6 صحفيين أجانب قتلوا في أوكرانيا منذ إطلاق روسيا هجومها العسكري أواخر فبراير الماضي.

وذكرت المنظمة غير الحكومية، ومركزها بمدينة جنيف السويسرية، في بيان، أن المؤسسات الإعلامية الأوكرانية أغلقت مكاتبها في مناطق الاشتباكات العنيفة.

وأشارت إلى أن قرابة 3 آلاف صحفي أجنبي يعملون على الأراضي الأوكرانية، قتل 6 منهم في الهجمات الروسية، وفق البيان.

وأضاف البيان أن 8 صحفيين أجانب أصيبوا في الهجمات الروسية، فيما اختطفت القوات الروسية صحفيين اثنين.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي “الناتو” والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في سيادتها”.​​​​​

أعلنت أوكرانيا أن 260 مدنيا قتلوا على الأقل في معارك حول مدينة خاركيف (شمال شرق)، منذ اجتياح القوات الروسية للبلاد قبل نحو. وأوضحت أن هناك 14 طفلا بين القتلى.

ولا تزال المدينة تتعرض للقصف بالمدفعية، وفقا لوكالة المعلومات المستقلة الأوكرانية.

و كشفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافية “اليونسكو”، الخميس، عن تدابير طارئة جديدة لحماية الصحفيّين في أوكرانيا بعد مقتل عدد من الصحفيين خلال الأزمة في أوكرانيا، ودعم نقابات الصحفيين التي تهجرت كي يتسنى لها مواصلة الاضطلاع بعملها، فضلا عن حماية حرية تدفق المعلومات بشأن مجريات الحرب.

وقالت اليونسكو في بيان إنها بصدد تقديم دفعة أولى مؤلفة من 125 حزمة من معدّات الحماية الشخصية، بالإضافة إلى تدريب الصحفيين على كيفية التصرّف في البيئات العدائية.