أوكرانيا: ممر التصدير البديل بالبحر الأسود يعمل رغم الهجوم الروسي

أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، الخميس، أن ممر التصدير البديل في البحر الأسود في أوكرانيا لا يزال يعمل رغم الهجوم الروسي الأخير على سفينة مدنية.

وقال مسؤولون أوكرانيون أمس الأربعاء إن صاروخا روسيا ألحق أضرارا بسفينة مدنية ترفع علم ليبيريا كانت تدخل ميناء في منطقة أوديسا على البحر الأسود ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين. وكان من المفترض أن تنقل السفينة خام الحديد إلى الصين.

وقال كوبراكوف على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا “الممر الأوكراني: حركة السفن مستمرة من وإلى موانئ (منطقة) أوديسا الكبرى”.

وذكر أن ست سفن تحمل 231 ألف طن من المنتجات الزراعية غادرت الموانئ في منطقة أوديسا وتتجه نحو مضيق البوسفور في تركيا.

وأضاف “هناك خمس سفن في انتظار الدخول إلى الموانئ للتحميل. حركة المرور مستمرة عبر الممر الأوكراني على الرغم من الهجمات الروسية المنتظمة على البنية التحتية للموانئ”.

وبعد أن انسحبت روسيا من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة ويضمن شحنات آمنة للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، دأبت روسيا على مهاجمة البنية التحتية للموانئ الأوكرانية بشكل متكرر.

وفي أغسطس آب، دشنت أوكرانيا “ممرا إنسانيا” للسفن المتجهة إلى أسواق أفريقيا وآسيا في مسعى للالتفاف على الحصار الروسي الفعلي في البحر الأسود المفروض على صادرات كييف المنقولة عبر البحر، والذي فُرض بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022.

وقال مسؤول زراعي كبير في وقت لاحق إن المسار، الذي يمتد على طول الساحل الجنوبي الغربي للبحر الأسود في أوكرانيا إلى المياه الإقليمية الرومانية ويتجه نحو تركيا، سيُستخدم أيضا لشحنات الحبوب.

وقال كوبراكوف إن 91 سفينة صدرت 3.3 مليون طن من المنتجات الزراعية والمعادن منذ بدء تشغيل الممر في أغسطس آب.

وقالت رابطة نادي الأعمال الزراعية الأوكراني هذا الشهر إن صادرات الحبوب الزراعية الأوكرانية زادت 15 بالمئة إلى 4.8 مليون طن في أكتوبر تشرين الأول بفضل الممر الجديد.