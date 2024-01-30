أوكرانيا: موسكو تطلق 35 طائرة مسيرة وصاروخين على البنية التحتية

قال سلاح الجو الأوكراني الثلاثاء إن روسيا أطلقت إجمالي 35 طائرة مسيرة هجومية وصاروخين موجهين مستهدفة البنية التحتية للطاقة والبنية التحتية العسكرية بالقرب من خط المواجهة ومناطق أوكرانية أخرى.

وذكر سلاح الجو على تطبيق تيليغرام أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 15 من أصل 35 طائرة مسيرة.

ولم يتضح بعد مصير المسيرات التي لم يتم تدميرها أو الصاروخين اللذين قال سلاح الجو إن روسيا أطلقتهما من أنظمة صواريخ أرض جو بعيدة المدى من طراز إس-300.

هذا وذكرت وكالات أنباء روسية في وقت سابق اليوم الثلاثاء 30\1\2024 نقلا عن وزارة الدفاع أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت أو اعترضت مجموعه من 21 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم والعديد من المناطق الروسية.