الخميس 13 محرم 1444 ﻫ - 11 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوكرانيا: نستعد لهجوم مضاد ضد روسيا ونحتاج لمزيد من الأسحلة

5 - مايو - 2022
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

A A A
طباعة المقال

أعلنت الرئاسة الأوكرانية استعداد البلاد “لهجوم مضاد ضد روسيا إذا وفر الغرب لنا كمية أسلحة كبيرة”. وأضافت الرئاسة الأوكرانية: “نحتاج لأسلحة تكفي لعدة ألوية لتنفيذ هجوم مضاد في نهاية يونيو”

أطلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة كييف على كسب الحرب أمام روسيا، وإعادة بناء البنى التحتية للبلاد.

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو بالإنجليزية نشرها على حسابه في تويتر “بنقرة واحدة يمكنكم التبرع بأموال لحماية المدافعين عنا وإنقاذ المدنيين وإعادة بناء أوكرانيا، معلنا عن منصة “يونايتد 24”. وأضاف “كل تبرع مهم للنصر”.

المفوضية الأوروبية تعلن منح 200 مليون يورو أخرى لأوكرانيا

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 200 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

وقالت فون دير لاين عبر تويتر، إن الاتحاد يسعى من خلال التعهد بهذا المبلغ الإضافي لتوصيل رسالة للشعب الأوكراني مفادها أن “معركتكم هي معركتنا.. وأننا معكم”.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينس شميهال اليوم الخميس إن بلاده تلقت أكثر من 12 مليار دولار في صورة أسلحة ومساعدات مالية منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير شباط.

جاء ذلك خلال مؤتمر للمانحين في وارسو بمشاركة قادة بولندا والسويد ورئيسة المفوضية الأوروبية.

وشكر شميهال المشاركين على دعمهم الثابت لأوكرانيا طوال الحرب.

    المزيد من أخبار العالم

    الشرطة البريطانية
    في بريطانيا.. الشرطة تعتقل رجلا بتهم "إرهاب" في مطار لوتن
    قوات الأمن في مالي
    مقتل 42 جنديا من مالي في هجوم يُشتبه بأن تنظيم الدولة الإسلامية يقف وراءه
    الدولار
    الدولار يهبط بعد بيانات أضعف من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
    النائب علي حسن خليل
    حجز احتياطي على أملاك "علي حسن خليل" بقيمة 100 مليار ليرة!!
    فقدان الوزن- تعبيرية
    فاكهة ذات مفعول "عجيب" لإنقاص الوزن.. تناولها قبل كل وجبة!