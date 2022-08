أوكرانيا: نستعد لهجوم مضاد ضد روسيا ونحتاج لمزيد من الأسحلة

أعلنت الرئاسة الأوكرانية استعداد البلاد “لهجوم مضاد ضد روسيا إذا وفر الغرب لنا كمية أسلحة كبيرة”. وأضافت الرئاسة الأوكرانية: “نحتاج لأسلحة تكفي لعدة ألوية لتنفيذ هجوم مضاد في نهاية يونيو”

أطلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة كييف على كسب الحرب أمام روسيا، وإعادة بناء البنى التحتية للبلاد.

We launched United24 @U24_gov_ua global initiative.

Its 1st component is an online platform to raise funds in support of 🇺🇦. Other projects & programs will be added soon.

You can make a donation in 1 click from any country.

Together we will win!#united24 #thepoweroffreedom pic.twitter.com/notUt1P3ZF

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2022