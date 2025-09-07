الأحد 15 ربيع الأول 1447 ﻫ - 7 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوكرانيا: نفذنا هجوما على خط أنابيب النفط دروجبا في روسيا

منذ 20 دقيقة
علم اوكرانيا

علم اوكرانيا

A A A
طباعة المقال

قال قائد وحدة القوات المُسيرة الأوكرانية روبرت بروفدي اليوم الأحد عبر تطبيق تيليجرام أن أوكرانيا شنت هجوما على خط أنابيب النفط (دروجبا) في منطقة بريانسك الروسية مما تسبب في “أضرار شاملة ناتجة عن حريق”.

ولم يتسن لرويترز التحقق من ذلك بشكل مستقل. ولم تعلق روسيا حتى الآن على الهجوم.

ويستخدم الخط، الذي يعرف أيضا باسم خط أنابيب “الصداقة”، في تصدير النفط الخام الروسي إلى المجر وسلوفاكيا، وهما دولتان لا تزالان تشتريان إمدادات الطاقة من روسيا حتى بعد قطع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي للعلاقات مع روسيا بعد غزوها لأوكرانيا في عام 2022.

وتقول كييف إن ضرباتها التي تستهدف منشآت الطاقة الروسية تأتي ردا على الهجمات المستمرة من موسكو على أوكرانيا وتهدف إلى تقويض المجهود الحربي العام لعدوتها.

وتعطلت شحنات النفط إلى المجر وسلوفاكيا عدة مرات خلال الأسابيع القليلة الماضية نتيجة الهجمات الأوكرانية على خط الأنابيب الذي يمتد من روسيا مرورا بأوكرانيا وصولا إلى سلوفاكيا.

    المزيد من أخبار العالم

    كارثة جوية في أميركا: تحطم مروحية في مينيسوتا يسفر عن مقتل جميع الركاب
    الأمير هاري
    الأمير هاري يعود إلى بريطانيا وتكهنات حول لقاء مع والده الملك تشارلز
    أوكرانيا وروسيا
    روسيا أسقطت 69 مسيرة أوكرانية خلال الليل

    الأكثر قراءة

    المدير العام للجمارك يجرّ لبنان الى العتمة بإيعاز عوني
    رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
    ترحيب برّي روّض الشارع.. انتصرت الدولة و"الحزب" مجرّد من سلاحه
    حل طبيعي لمرضى السكري.. شاي أعشاب يثبت فعاليته في السيطرة على سكر الدم