أوكرانيا: نفذنا هجوما على خط أنابيب النفط دروجبا في روسيا

قال قائد وحدة القوات المُسيرة الأوكرانية روبرت بروفدي اليوم الأحد عبر تطبيق تيليجرام أن أوكرانيا شنت هجوما على خط أنابيب النفط (دروجبا) في منطقة بريانسك الروسية مما تسبب في “أضرار شاملة ناتجة عن حريق”.

ولم يتسن لرويترز التحقق من ذلك بشكل مستقل. ولم تعلق روسيا حتى الآن على الهجوم.

ويستخدم الخط، الذي يعرف أيضا باسم خط أنابيب “الصداقة”، في تصدير النفط الخام الروسي إلى المجر وسلوفاكيا، وهما دولتان لا تزالان تشتريان إمدادات الطاقة من روسيا حتى بعد قطع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي للعلاقات مع روسيا بعد غزوها لأوكرانيا في عام 2022.

وتقول كييف إن ضرباتها التي تستهدف منشآت الطاقة الروسية تأتي ردا على الهجمات المستمرة من موسكو على أوكرانيا وتهدف إلى تقويض المجهود الحربي العام لعدوتها.

وتعطلت شحنات النفط إلى المجر وسلوفاكيا عدة مرات خلال الأسابيع القليلة الماضية نتيجة الهجمات الأوكرانية على خط الأنابيب الذي يمتد من روسيا مرورا بأوكرانيا وصولا إلى سلوفاكيا.