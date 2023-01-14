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أوكرانيا: نواجه أياما "صعبة" بعد الهجمات الروسية الجديدة

منذ 36 ثانية
روسيا تستهدف محطات الكهرباء بأوكرانيا

روسيا تستهدف محطات الكهرباء بأوكرانيا

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قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشتشينكو، السبت، إن الأيام المقبلة ستكون “صعبة” على صعيد الطاقة بعد الهجوم الصاروخي المكثف الذي شنته روسيا على البنية التحتية الحيوية في عدة مناطق.

وكتب على فيسبوك “بسبب القصف في غالبية المناطق، تم قطع التيار الكهربائي بشكل طارئ. الأيام المقبلة ستكون صعبة”.

وقال جالوشتشينكو إن البنية التحتية للطاقة في ست مناطق أوكرانية تضررت بعد الهجمات.

وقالت دي.تي.إي.كيه، أكبر شركة خاصة للطاقة في أوكرانيا، إن اثنتين من محطات الطاقة الحرارية التابعة لها تضررتا في ضربات اليوم السبت وإن إحداهما توقفت عن إنتاج الكهرباء.

وقال مسؤولون حكوميون في وقت سابق إن نحو 40 بالمئة من منظومة الطاقة الأوكرانية تضررت بسبب هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدى ثلاثة أشهر على البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وقال كيريلو تيموشينكو، نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إنه جرى تسليم أكثر من 300 ألف مولد كهربائي في ديسمبر كانون الأول إلى بلاده حيث يكافح الناس من أجل البقاء على قيد الحياة في أشهر الشتاء الباردة.

    المصدر :
  • رويترز

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