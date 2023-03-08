أوكرانيا والأمم المتحدة تدعوان لتمديد اتفاق تصدير الحبوب

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأربعاء، إلى تمديد اتفاق مع موسكو يسمح لكييف بتصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود خلال الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي بعد محادثات مع جوتيريش في كييف إن مبادرة حبوب البحر الأسود ضرورية للعالم. وشدد جوتيريش على أهمية الاتفاق بالنسبة للأمن الغذائي وأسعار الأغذية عالميا.

وسيتم تمديد الاتفاق 120 يوما إن لم يبد أي طرف معارضته. والاتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو تموز وجرى تمديده في نوفمبر تشرين الثاني.

وأبلغ جوتيريش الصحفيين “أريد أن أؤكد الأهمية الكبيرة لتمديد مبادرة حبوب البحر الأسود في 18 مارس والعمل على تهيئة الظروف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البنية التحتية للتصدير عبر البحر الأسود بما يتماشى مع أهداف المبادرة”.

وقال زيلينسكي إنه اتفق مع جوتيريش على أن تمديد الاتفاق في 18 مارس آذار “ضروري جدا للعالم”.

وأشارت روسيا، التي رفعت الحصار عن ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود بموجب الاتفاق، إلى ضرورة إزالة عقبات أمام صادراتها الزراعية قبل أن تسمح باستمرار الاتفاق.

وللمساعدة في إقناع روسيا بالسماح لأوكرانيا باستئناف صادرات الحبوب في البحر الأسود، تم إبرام اتفاق لثلاث سنوات العام الماضي وافقت بموجبه الأمم المتحدة على المساعدة في تسهيل صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.

وتعد أوكرانيا وروسيا موردين رئيسيين للحبوب والأسمدة على مستوى العالم.

وفرضت الدول الغربية عقوبات صارمة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا منذ أكثر من عام. وعلى الرغم من أن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية لا تخضع للعقوبات، تقول موسكو إن القيود المفروضة على مدفوعاتها والخدمات اللوجستية والتأمين تشكل “عائقا” أمام الشحنات.