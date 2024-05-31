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أوكرانيا والسويد.. توقيع اتفاق أمني ثنائي بين البلدين

منذ 53 دقيقة
علما أوكرانيا والسويد

علما أوكرانيا والسويد

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وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الجمعة 31-5-2024) اتفاقا أمنيا ثنائيا مع السويد، وهو واحد من ثلاثة اتفاقات مزمعة مع دول الشمال، في الوقت الذي يسعى فيه للحصول على مزيد من الدعم العسكري من الغرب في الحرب ضد روسيا.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تناقش فيه الدول الغربية ما إذا كانت ستسمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية لضرب أهداف عسكرية داخل روسيا.

وقال زيلينسكي عند توقيع الاتفاق، وهو الاتفاق الثالث عشر الذي توقعه كييف مع دولة غربية “روسيا تحاول كما ترون توسيع نطاق الحرب… فقط معا يمكننا وقف جنون موسكو”.

وتعهدت السويد بتقديم دعم عسكري إضافي لأوكرانيا يبلغ إجماليه 75 مليار كرونة (7 مليارات دولار) بين عامي 2024 و2026، ليصل إجمالي مساعداتها بين عامي 2022 و2026 إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار.

وتأتي قضايا الدفاع الجوي وإنتاج الذخيرة والإنتاج المشترك للأسلحة على رأس جدول أعمال قمة اليوم الجمعة تجمع بين زيلينسكي ورؤساء وزراء السويد والنرويج والدنمارك وأيسلندا ورئيس فنلندا.

    المصدر :
  • رويترز

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