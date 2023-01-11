أوكرانيا وروسيا تتفقان على تبادل أسرى

قالت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا، الأربعاء، بعد اجتماعها مع نظيرها الأوكراني دميترو لوبينتس في تركيا إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على تبادل 40 أسير حرب من كل طرف.

والتقت موسكالكوفا مع لوبينتس على هامش مؤتمر دولي في أنقرة. وأظهرتهما صور وهما يجلسان على جانبي طاولة.

وقالت موسكالكوفا للصحفيين “من المهم للغاية أن يتخذ أمناء المظالم في أوكرانيا وروسيا، في ظل غياب العلاقات الدبلوماسية (بين البلدين)، إجراءات ملموسة لمساعدة الناس”.

وأجرت روسيا وأوكرانيا العديد من عمليات تبادل الأسرى منذ بدء الحرب التي دخلت الآن شهرها الحادي عشر كان أحدثها يوم الأحد. وشملت عمليات التبادل مئات الأسرى لدى كل منهما.

وفي ظهور صحفي منفصل، قال لوبينتس إن التبادل الذي تم الاتفاق عليه، الأربعاء، يأتي ضمن ترتيب أوسع يتبادل بموجبه الجانبان الأسرى بصفة دورية، لكنه شدد على أنهما لم يوقعا أي اتفاقيات رسمية.

وأضاف “لن نوقع أي اتفاقيات، لكن يوجد اتصال مباشر بين أمين المظالم الأوكراني وأمين المظالم في الاتحاد الروسي”.

ومضى قائلا إن الجانب الأوكراني عبر، من بين أمور أخرى، عن مخاوفه بشأن الانتهاكات الروسية المزعومة لاتفاقية جنيف في معاملته لأسرى الحرب الأوكرانيين.

وفي وقت سابق، قالت موسكالكوفا عبر تطبيق تيليجرام إنها ولوبينتس ناقشا قضية الجنود المفقودين من الجانبين، وقضايا إنسانية مدنية.

وقالت إنها طلبت من لوبينتس مساعدة المواطنين الأوكرانيين الذين يرغبون في زيارة أقارب لهم في روسيا.

ومن المتوقع أن يتوجها في وقت لاحق لزيارة القصر الرئاسي التركي، حيث كان من المقرر أن يلقي الرئيس رجب طيب أردوغان كلمة أمام المؤتمر.