أوكرانيا وروسيا: قتال عنيف في الشرق والجنوب

أكد الجيش الأوكراني أنّ “قتالًا عنيفًا اندلع شرقي البلاد وجنوبها الشرقي”، قائلًا إنّ “قواته صدّت عشرات الهجمات الروسية هناك”.

ويشير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أنّ “المراحل الأولى من الهجوم المضاد في هاتين المنطقتين تسير وفق المخطط لها”، آملًا أن “يكون التقدم أسرع في المنطقتين اللتين تعدان المسرح الرئيسي لحملته لاستعادة الأراضي التي استولت عليها روسيا”.

كما أكدت موسكو وقوع اشتباكات، وان جيشها تمكن من الدفاع عن مناطق قريبة من مدينة باخموت. فيما تقول أوكرانيا إن قواتها تستعيد أراض.

ولفت المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الأوكرانية أندري كوفاليوف إلى أنّ “القوات الأوكرانية صدّت تقدمًا روسيًا مدعومًا بقصفٍ مدفعيٍ بالقرب من بلدتين شمالي باخموت، استولت عليهما قوات المرتزقة الروسية أواخر أيار/مايو”.

واستعادت أوكرانيا مجموعة من القرى في الجنوب، بهدف قطع الجسر البري الروسي الذي يربط شرق أوكرانيا بشبه جزيرة القرم.

وأكّد الجنرال الأوكراني أولكساندر تارنافسكي، أنّ “المعارك مستعرة في جميع أنحاء القطاع، حيث صدّت القوات 27 هجومًا روسيًا. وقدر الخسائر الروسية على مدى 24 ساعة بعدة مئات من القتلى والجرحى”.