أوكرانيا ومصر تتفقان على خطوات لتعزيز تجارة الحبوب وزيت دوار الشمس

قالت السفارة الأوكرانية في القاهرة “إن مصر وأوكرانيا اتفقتا على خطوات محددة لتعزيز التجارة في السلع الزراعية الرئيسية بما في ذلك الحبوب وزيت دوار الشمس”.

وتسعى كييف إلى تعميق العلاقات مع أكبر شريك تجاري لها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولم يوضح بيان السفارة اليوم الأربعاء تفاصيل الخطوات ولم يقدم جدولا زمنيا.

وجاء هذا الإعلان بعد فترة وجيزة من اجتماع في القاهرة بين السفير الأوكراني ميكولا ناهورني ومسؤولين كبار من جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشتري الحبوب الحكومي في مصر.

وبحسب بيان السفارة، ركزت المحادثات على تعزيز سلاسل الإمدادات الغذائية وزيادة المنتجات الزراعية الأوكرانية في السوق المصرية.

صدّرت أوكرانيا سلعا قيمتها 776.5 مليون دولار إلى مصر في النصف الأول من عام 2025، وعلى رأسها القمح الذي بلغت صادراته إلى مصر 1.31 مليون طن. وبلغت صادرات الذرة إلى مصر 1.06 مليون طن وفول الصويا 360 ألف طن، وفقا للسفارة.

وقالت إن إجمالي التجارة الثنائية خلال الفترة المذكورة بلغ 947.9 مليون دولار.

وغالبا ما تكون مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، إذ تعتمد على الإمدادات الأجنبية لكل من برنامج الخبز المدعوم ومطاحن القطاع الخاص. وأوكرانيا وروسيا هما عادة المصدران الرئيسيان لواردات مصر من الحبوب.

لكن في النصف الأول من العام الجاري، انخفضت واردات مصر من القمح بأكثر من 27 بالمئة على أساس سنوي إلى حوالي 5.2 مليون طن، وتراجعت حصة الحكومة من تلك الواردات بما يتجاوز 57 بالمئة إلى 1.5 مليون طن.

وقالت السفارة الأوكرانية إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تحسين الخدمات اللوجستية وضمان توريد الشحنات إلى مصر بمزيد من الكفاءة والشفافية وفي الوقت المحدد.

ولم ترد كل من السفارة الأوكرانية ولا جهاز مستقبل مصر بعد على طلبات رويترز للتعليق.