أوكرانيا: يمكن تجنب انقطاع الكهرباء في 3 مناطق بعد القصف الروسي

قالت شركة (دي.تي.إي.كيه)، أكبر شركة خاصة لإنتاج الطاقة في أوكرانيا، إن ثلاث مناطق أوكرانية كبرى، فضلا عن العاصمة كييف، ستكون قادرة على تجنب انقطاع التيار الكهربائي غدا الأحد في الوقت الذي تعمل فيه السلطات على إصلاح شبكات الكهرباء التي تضررت جراء هجوم روسي كبير.

وفي وقت سابق (السبت 11-2-2023)، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها شنت “هجوما كبيرا” على منشآت طاقة بالغة الأهمية في المجمع الصناعي العسكري الأوكراني أمس الجمعة.

وقالت (دي.تي.إي.كيه) في بيان إن شركة تشغيل الشبكة يوكرينرجو لن تفرض مزيدا من القيود على الاستهلاك غدا، مما يعني أنه لن يكون هناك انقطاع للتيار الكهربائي في كييف والمنطقة المحيطة بها وكذلك منطقتي أوديسا ودنيبرو.

وأعلن وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو أن روسيا قصفت منشآت كهرباء في ست مناطق بصواريخ وطائرات مسيرة، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد.

وقالت القوات المسلحة الأوكرانية في وقت متأخر أمس الجمعة إن القوات الروسية أطلقت أكثر من مئة صاروخ ونفذت 12 هجوما جويا و20 قصفا بالمدفعية. وأضافت أنه تم تدمير 61 صاروخ كروز روسيا.

وهاجمت روسيا مرارا بنية تحتية مدنية في أوكرانيا بعيدة عن جبهات القتال، مما يجعل ملايين الأوكرانيين بدون كهرباء أو تدفئة أو مياه على مدى أيام في ذروة الشتاء.