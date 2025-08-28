الخميس 5 ربيع الأول 1447 ﻫ - 28 أغسطس 2025 |
أوكرانيا: 10 قتلى و38 مصابا في هجوم روسي كبير على كييف

منذ ساعتين
آخر تحديث: 28 - أغسطس - 2025 11:16 صباحًا
عمال الإنقاذ يعملون في موقع مبنى سكني أصيب بضربات صاروخية وطائرات مسيرة روسية، في كييف، أوكرانيا، 28 أغسطس 2025. رويترز

قال مسؤولون أوكرانيون اليوم الخميس إن القوات الروسية شنت هجوما كبيرا بطائرات مسيرة وصواريخ على كييف خلال الليل، مما أسفر عن مقتل 10 وإصابة 38 وإلحاق أضرار ببنايات سكنية ومنشآت في عدة أحياء بالمدينة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجوم أظهر للعالم رد روسيا على الدبلوماسية وسط جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.

وأفادت سلطات مدينة كييف بإصابة 38 شخصا على الأقل مع تواصل عمليات البحث والإنقاذ.

وكتب تيمور تكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف على تطبيق تيليغرام “للأسف، أسلوب الروس معتاد في هجماتهم… ضربات متزامنة تأتي من اتجاهات مختلفة. وبشكل ممنهج تستهدف بنايات سكنية عادية”.

وأحصى مسؤولون عددا كبيرا من المباني المتضررة بما شمل بنايات سكنية متعددة الطوابق.

وقال تكاتشينكو إن بناية مؤلفة من خمسة طوابق في حي دارنيتسكي شرق المدينة تعرضت لتدمير جزئي وإن فرق الإنقاذ تبحث عن محاصرين تحت الأنقاض.

وأشار إلى أن فرق الطوارئ تتعامل مع تبعات الهجمات في أكثر من 20 موقعا في العاصمة.

    المصدر :
  • رويترز

