أوكرانيا: 160 سيارة غادرت ماريوبول عبر ممرات الإجلاء

أفاد مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية البلدي بأن نحو 160 سيارة تمكنت من الخروج الإثنين عبر ممر إنساني من المدينة التي تحاصرها القوات الروسية وقوات موالية لها.

وأفاد المجلس على حسابه في تليجرام “منذ الساعة 13,00 (11,00 ت ج)، تمكّنت أكثر من 160 سيارة خاصة من مغادرة ماريوبول عبر الطريق المؤدي إلى برديانسك”.

وأضافت أن “نظام وقف إطلاق النار قائم حاليا على طول الممر الإنساني” ومرّت السيارات عبر برديانسك، وهي بلدة ساحلية أخرى تقع غربا، وتوجّهت نحو مدينة زاباروجيا (شمال غرب).

وجاءت عملية الإجلاء الناجحة بعد محاولات فاشلة عدة منذ حاصرت القوات الروسية المدينة المطلة على بحر آزوف في وقت سابق هذا الشهر.

وقالت السلطات الأوكرانية إن المدنيين محاصرون في المدينة الساحلية المطلة على البحر الأسود منذ أكثر من أسبوعين وإن الإمدادات تنفد بعد محاصرة القوات الروسية لها.

وبعد محاولات فاشلة على مدى أيام لإيصال الإمدادات إلى ماريوبول وتوفير ممر آمن للمدنيين المحاصرين، قال مجلس المدينة إن وقف إطلاق النار المحلي متماسك، وإن القافلة غادرت إلى مدينة زابوريجيا.

وأضاف في منشور على الإنترنت “من المعلوم أنه حتى الساعة 1300 (1100 بتوقيت جرينتش) تمكنت أكثر من 160 سيارة خاصة من المغادرة”.

وأردف أن القافلة وصلت إلى مدينة بيرديانسك القريبة وكانت متجهة نحو زابوريجيا.

وقال “هناك أيضا تأكيد على أن وقف إطلاق النار قائم حاليا على امتداد الممر الإنساني الذي أُقيم”.

ولم تتمكن رويترز بعد من التحقق من تقدم القافلة.

كان أوليكسي ارتستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني قد قال في وقت سابق اليوم إن أكثر من 2500 من سكان مدينة ماريوبول المطلة على البحر الأسود سقطوا قتلى منذ غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير شباط. وكان يسكن المدينة وقت السلم 400 ألف نسمة.

وأضاف أنه يستند في ذلك إلى أرقام من إدارة المدينة، واتهم القوات الروسية بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدينة المحاصرة يوم الأحد.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من الحصيلة. وتقول روسيا إنها لا تستهدف المدنيين.