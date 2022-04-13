أوكرانيا.. 4 قتلى وإصابات في قصف روسي على خاركيف

آثار القصف الروسي على المدن الأوكرانية

قال مسؤولون محليون إن أربعة مدنيين من سكان مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا قتلوا وأصيب عشرة اليوم الأربعاء فيما كثفت القوات الروسية حملة قصفها للمدينة.

وقال رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريكوف للتلفزيون الأوكراني “العدو يقصف المنازل والمناطق السكنية. للأسف هناك ضحايا مدنيون – وأسوأ شيء هو أن الأطفال يموتون”.

كتب حاكم منطقة خاركيف أوليه سينهوبوف في وقت لاحق على تطبيق تيليجرام أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب عشرة في ضربات على المدينة اليوم الأربعاء.

وتعرضت خاركيف بالفعل لضربات روسية كبيرة، إذ قال تيريكوف إنه لم يكن هناك يوم واحد بدون ضربات منذ بداية الغزو في 24 فبراير شباط.

وأظهرت صور أقمار صناعية تواصل إعادة انتشار القوات الروسية في مناطق شرقي أوكرانيا استعدادا لعمليات محتملة في إقليم دونباس.

وعلى الجانب الأوكراني، رصدت الصور أكثر من 200 آلية عسكرية في إقليم دونباس، كما أظهرت الصور آثار القصف الروسي على مدينة ماريوبول، حيث لوحظ تصاعد الدخان من مباني عدة في الأجزاء الغربية والشرقية من المدينة.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن روسيا أكملت تعزيزاتها العسكرية استعدادا لهجوم جديد على مناطق دونباس (جنوب شرق)، واتهم المتحدث باسم هيئة الأركان الأوكرانية الجيشَ الروسي بالاستمرار في السعي للسيطرة على المناطق المتاخمة لإقليمي لوغانسك ودونيتسك.