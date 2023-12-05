روسيا تكثف هجماتها على مدينة أفدييفكا المدمرة بشرق أوكرانيا

أعلن مسؤولون أوكرانيون أن القوات الروسية كثفت هجماتها يوم الاثنين، على بلدة أفدييفكا المدمرة، فيما يواصل الجيش الروسي تقدمه البطيء في شرق أوكرانيا.

وتبعد البلدة 20 كيلومترا فقط شمالي مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا، وهي جزء من منطقة دونباس الشرقية التي يقاتل الجيش الروسي للسيطرة عليها منذ فشله في السيطرة على كييف في بداية غزوه لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.

ويعترف المسؤولون الأوكرانيون بأنه لم يتبق أي مبنى سليم في المدينة. واحتدم القتال أيضا حول بلدتين مجاورتين هما مارينكا وباخموت.

وقال فيتالي باراباش رئيس الإدارة العسكرية في أفدييفكا للتلفزيون الأوكراني “شهدنا أمس واليوم زيادة كبيرة في القصف المدفعي… وعددا كبيرا من عمليات القصف بقذائف الهاون”.

وتابع “كانت هناك أيضا زيادة في الأنشطة الهجومية. ربما ينتظرون تحسن الطقس لاستخدام بعض معداتهم مجددا كما فعلوا سابقا، ولكن على نطاق أوسع”.

واستولى الانفصاليون، بتمويل روسي، على أفدييفكا لبعض الوقت في عام 2014 لكن القوات الأوكرانية استعادتها وأقامت تحصينات كبيرة بها.

وتركز جزء كبير من أحدث المعارك على مصنع فحم الكوك الضخم في أفدييفكا، الذي يقول المسؤولون إنه لا يزال تحت سيطرة الأوكرانيين، والمنطقة الصناعية على مشارف وسط المدينة.

ويقول محللون عسكريون أوكرانيون وغربيون إن الهجوم الذي تشنه موسكو على أفدييفكا كبدها خسائر كبيرة في الجنود والعربات المدرعة.

وقالت المدوَّنة الشهيرة الروسية التي تتناول الحرب (ريبار) إن القوات الروسية تقاتل شمال غربي أفدييفكا وتواجه القوات الأوكرانية والمعدات المدرعة بالقرب من مصنع فحم الكوك.

ولم تتمكن رويترز من التأكد من روايات أي من الجانبين.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن القوات صدت 15 هجوما روسيا في المنطقة وتسع هجمات قرب باخموت التي تحتلها روسيا نحو الشمال.

وذكر التقرير أيضا أن القوات الأوكرانية “تواصل كبح جماح العدو” بالقرب من مارينكا، في إشارة إلى إصرار كييف على أنها تسيطر على تلك البلدة بالرغم من تقارير غير رسمية الأسبوع الماضي أفادت بأن جزءا منها على الأقل تحت سيطرة موسكو.

كما أسقطت وحدات أوكرانية مضادة للطائرات 18 طائرة روسية مسيرة خلال الليل، وأفاد مسؤولون في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد بوقوع هجمات جديدة في وقت لاحق على البنية التحتية، لكن لم ترد تفاصيل عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.