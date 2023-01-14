أوكرانيا.. 5 قتلى في هجوم صاروخي روسي على دنيبرو

قال الحاكم الإقليمي فالنتين ريزنيتشينكو إن هجوما صاروخيا روسيا ضرب مبنى سكنيا اليوم السبت في مدينة دنيبرو في شرق وسط أوكرانيا مما أدى لمقتل خمسة أشخاص وإصابة 27، من بينهم ستة أطفال.

وأضاف “27 شخصا مصابون. وستة أطفال من بينهم. جميعهم في المستشفى”.

وتقصف روسيا، التي غزت أوكرانيا في فبراير شباط، البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ أكتوبر تشرين الأول، متسببة في حالات كثيرة لانقطاع التيار وأعطال في التدفئة المركزية والمياه الجارية في ظل دخول فصل الشتاء.

وفي شمال شرق أوكرانيا، قال أوليه سنيهوبوف الحاكم الإقليمي لخاركيف إن صاروخين إس-300 ضربا المدينة بالقرب من الحدود الروسية في وقت مبكر من اليوم السبت.

وأضاف أن الهجمات ضربت بنية الطاقة التحتية الحساسة والمنشآت الصناعية في منطقتي خاركيف وتشوهيف.

واستهدفت ضربات روسية السبت منشآت أوكرانية استراتيجية للطاقة في خاركيف (شمال شرق) ولفيف (غرب)، على ما أعلن مسؤولون أوكرانيون.

وقال حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف “فُرض قطع للتيار الكهربائي بشكل طارئ” بعد ضربتين على منشآت حيوية. وفي لفيف، حذرت السلطات من انقطاع إمدادات المياه والكهرباء.على صعيد آخر،