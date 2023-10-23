أولى الشاحنات المحّملة بالوقود.. وثالث قافلة مساعدات تدخل قطاع غزة

دخلت إلى قطاع غزة اليوم الاثنين أولى الشاحنات المحملة بالوقود وفق ما أكد مسؤول في معبر رفح، فيما أكدت مصادر لرويترز بدخول ثالث قافلة مساعدات المعبر من مصر متجهة إلى قطاع غزة.

تفصيلا، أكد مسؤول في معبر رفح عند الحدود بين قطاع غزة ومصر لوكالة فرانس برس الأحد دخول أولى الشاحنات المحملة بالوقود منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر الحالي، وقال موظف إغاثة ومصدران أمنيان لرويترز إن ثالث قافلة من شاحنات المساعدات دخلت معبر رفح من مصر اليوم الاثنين متجهة إلى قطاع غزة المحاصر.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” ومصدر مصري لوكالة فرانس برس إن 6 شاحنات محملة بالوقود دخلت إلى قطاع غزة لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات.

وعلى الصعيد ذاته، عبرت 17 شاحنة مساعدات الأحد من الجانب المصري لمنفذ رفح الحدودي نحو غزة، وهي ثاني قافلة مساعدات الى القطاع المحاصر.

ودخلت قافلة أولى من 20 شاحنة الى القطاع السبت.

وقالت الأمم المتحدة إن تلك الشحنة بالكاد تعادل 4% من الواردات اليومية لقطاع غزة قبل بدء الحرب، وإن 100 شاحنة لا بد أن تدخل يوميا لتلبية احتياجات 2.4 مليون نسمة يعيشون في القطاع، نصفهم من الأطفال.

دعوات لوقف الصراع

يأتي هذا فيما انضم جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إلى دعوات لتوقف في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس للسماح بدخول مزيد من المساعدات لقطاع غزة.

وقال جوزيب بوريل للصحفيين، لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ “الآن أهم شيء هو دخول الدعم الإنساني لغزة”.

وأضاف أن الوزراء سيناقشون دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لهدنة للسماح بدخول مساعدات أكثر بكثير للمدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة.

وقال بوريل “لا يمكنني أن أستبق نتيجة الاجتماع لكن بالتأكيد هذا أمر سيتعين على الوزراء مناقشته.. طلب الأمين العام للأمم المتحدة ذلك بقوة”.

وتابع قائلا “شخصيا، أعتقد أن توقفا إنسانيا مطلوب من أجل السماح للدعم الإنساني بالدخول ولتوزيعه”، وفقا لرويترز.