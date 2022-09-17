الصين تسجل أول إصابة بـ"جدري القرود"

سجلت مدينة تشونغتشينغ الصينية إصابة واحدة بفيروس جدري القرود الجمعة، في شخص وصل من الخارج مما يمثل أول إصابة معروفة لمرض جدري القرود في الصين وسط تفشي الفيروس في العالم في الآونة الأخيرة.

وقالت لجنة الصحة بالبلدية في بيان،: “إن مخاطر انتقال العدوى منخفضة حيث تم وضع هذا الشخص في الحجر الصحي عند وصوله إلى تشونغتشينغ، وتم عزل جميع المخالطين لهذا الشخص عن قرب ويخضعون للمراقبة الطبية”.

وقال البيان:” إن الشخص المعني دخل مدينة تشونغتشينغ من الخارج وظهرت عليه أعراض مثل الطفح الجلدي خلال فترة الحجر الصحي لفيروس كورونا”.

وسجلت نحو 90 دولة لا يتوطن فيها جدرى القرود تفشيا للمرض الفيروسي الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، وتم تسجيل أكثر من 60 ألف إصابة مؤكدة كما سجلت بعض البلدان غير الموبوءة أول حالات وفاة مرتبطة بالفيروس.

وينتقل فيروس جدري القرود عن طريق الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين أو الحيوانات أو المواد الملوثة ويتسبب عادة في ظهور أعراض مشابهة لأعراض الجدري ولكنها أخف منها، مثل ارتفاع درجة والصداع والطفح الجلدي.