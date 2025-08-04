أول اعتراف منذ أشهر.. الحوثيون يقرّون بسقوط قتلى في غارات إسرائيلية

اعترفت جماعة الحوثيين بسقوط 10 من مقاتليها، بينهم ضابط كبير، في معارك مع القوات الحكومية وغارات إسرائيلية، في أول اعتراف من نوعه منذ أكثر من 4 أشهر.

ونقلت منصة “يمن فيوتشر” الإخبارية عن وسائل إعلام تابعة للحوثيين ، أن الجماعة شيّعت، الأحد، في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، جثامين 10 من مقاتليها، بينهم ضابط برتبة عقيد، قالت إنهم سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية، وأثناء الهجمات المتبادلة بينها وبين إسرائيل.

وأفادت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين بأنه جرى تشييع 8 من هؤلاء المقاتلين في مديريات بني مطر، وهمدان، وسنحان، ومناخة، والسبعين، ومعين.

وأشارت وكالة “سبأ” التابعة للحوثيين إلى تشييع مقاتلين اثنين، أحدهما برتبة عقيد،.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها وسائل الإعلام التابعة للجماعة عن تشييع عدد كبير من قتلاها منذ مارس (أذار) الماضي، وذلك عقب سقوط العشرات منهم في غارات أميركية استهدفت مواقع للجماعة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، ومنذ ذلك الحين، امتنعت جماعة الحوثي عن نشر أي أخبار تتعلق بمقتل عناصرها.

في السياق، أعلنت جماعة الحوثيين، الأحد، تنفيذ 3 عمليات استهدفت مواقع وسط إسرائيل، في أحدث تصعيد ضمن سلسلة هجمات متواصلة تشنها الجماعة منذ اندلاع الحرب في غزة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان، إن قواتهم نفذت 3 عمليات “نوعية” باستخدام 3 طائرات مسيّرة.

وأوضح المتحدث أن طائرتين استهدفتا موقعين عسكريين في مدينتي يافا وعسقلان، فيما استهدفت الطائرة الثالثة ميناء حيفا.

ويأتي هذا الهجوم في سياق تصعيد إسرائيلي مستمر منذ استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة خلال مارس (أذار) الماضي.

وتذكر الإحصاءات العسكرية الإسرائيلية أن الحوثيين أطلقوا حتى الآن 67 صاروخًا باليستيًا و18 طائرة مسيّرة باتجاه إسرائيل.