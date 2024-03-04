أول انتصار لنيكي هيلي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في واشنطن العاصمة

حققت نيكي هيلي فوزا رمزيا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في واشنطن العاصمة.

وقال مركز إديسون للأبحاث إن المرشحة الرئاسية نيكي هيلي فازت في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في واشنطن العاصمة يوم أمس الأحد، وهو أول فوز لها في السباق على ترشيح الحزب ويعد فوزا رمزيا للسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة.

وحصلت هيلي، المنافس الوحيد المتبقي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في السباق، على 62.9 بالمئة من الأصوات مقابل 33.2 بالمئة لترامب.

وقالت أوليفيا بيريز-كوباس المتحدثة باسم حملة هيلي في بيان “ليس مفاجئا أن يرفض الجمهوريون الأقرب إلى ما تشهده واشنطن من خلل دونالد ترامب وكل ما يحدثه من فوضى”.

وذكرت الحملة أن هيلي أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تفوز في انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري.

ولا تزال تواجه احتمالات شبه مستحيلة في سعيها للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لمواجهة المرشح الديمقراطي المحتمل الرئيس جو بايدن في نوفمبر تشرين الثاني. وفاز ترامب في أول ثماني جولات ترشيحية بفارق كبير قبل أن يخسر أمام هيلي في العاصمة الأمريكية.

وتظهر استطلاعات الرأي أنه من المتوقع أن يفوز ترامب أيضا في جميع جولات الترشيح التالية.