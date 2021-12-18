أول بلد أوروبي يعود للإغلاق الشامل بسبب كورونا.. ما هو؟

قرّر رئيس وزراء هولندا فرض إغلاقاً شاملاً من 20 كانون الأول بسبب كورونا، وسيستمرّ الإغلاق حتى 14 كانون الثاني المقبل بشكل مبدئي.

وأوضح أنه لا يمكن تجنب الإغلاق بسبب الموجة الخامسة من كورونا ، وأكد أنه سيتم فرض إغلاق خلال فترة احتفالات العام الجديد.

ونقلت محطة “آر.تي.إل نيوز” وصحيفة “إن.آر.سي هاندلسبلاد” عن مصادر داخل لجنة الخبراء، والتي لا يتم إعلان توصياتها إلا بعد أن تتخذ الحكومة قراراً، بأنها نصحت بإغلاق جميع المتاجر باستثناء الضرورية منها.

وقال وزير الصحة هوجو دي جونج لصحفيين على هامش اجتماع لمجلس الوزراء في وقت سابق من الجمعة إن لديه “مخاوف كبيرة” بشأن الانتشار السريع لأوميكرون، والذي ظهر بعد وقت قصير من بدء انحسار موجة سابقة من الإصابات في هولندا.

وقال دي جونج: “لن أقول ما هي الإجراءات الإضافية التي قد تكون ضرورية”، مضيفاً أن الحكومة ستأخذ بنصيحة خبراء الصحة.

ومن المقرر أن تجتمع حكومة رئيس الوزراء مارك روته مع مستشاري الصحة، السبت، قبل اتخاذ قرار بشأن الإجراءات الجديدة.

وكانت الحكومة قد أمرت، الثلاثاء، باستمرار الإغلاق من بين الخامسة مساءً والخامسة صباحاً للحانات والمطاعم ومعظم المتاجر، والمفروض منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، إلى 14 يناير/كانون الثاني.

وإلى جانب ذلك، صدرت أوامر بأن يبدأ إغلاق المدارس الابتدائية في عطلة الشتاء مبكراً بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بين الأطفال.

وقال روته في ذلك الوقت إن “أوميكرون” قد تكون السلالة المهيمنة من فيروس كورونا في هولندا بحلول يناير/كانون الثاني.