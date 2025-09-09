أول تصريح لنتنياهو عقب الضربة الإسرائيلية على الدوحة

قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في كلمة يوم الثلاثاء تعليقا على غارات سلاح الجو التي استهدف قادة حماس في الدوحة، إنه أوعز باغتيال قيادة الحركة بعد توفر الفرصة الاستخباراتية.

وأضاف نتنياهو أنه أوعز للأجهزة الأمنية بالأمس بعد هجومي غزة والقدس باغتيال قيادات حماس، وتوفرت ظهر اليوم فرصة عملياتية خاصة لتنفيذ عملية الاغتيال ونفذناها.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الأيام التي سيحصل فيها قادة الحركة على حصانة في بلد ما، انتهت.

وادعى نتنياهو في كلمته بأن سلاح الجو نفذ مهمة استهداف قادة حماس في الدوحة بشكل دقيق.

وتابع قائلا: “أعداؤنا يجب أن يعرفوا شيئا واحدا: الدم اليهودي ليس عبثا”، مشددا على أن إسرائيل لن تسمح لأحد بتهديد أمن الأجيال القادمة.

وذكر نتنياهو أن من وصفهم بـ”القتلة”، احتفلوا في السابع من أكتوبر في المكان نفسه الذي تم استهدافه اليوم.

وأوضح رئيس الوزراء أن الهجوم على قادة حماس في الدوحة سيفتح الباب أمام نهاية الحرب في غزة.

ولفت إلى أن تل أبيب تريد إنهاء الحرب من حيث بدأت في غزة، مشيرا في السياق إلى أنهم وافقوا على الأسس التي وضعها الرئيس ترامب لوقف الحرب.

وفي وقت سابق أكد نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه إن “العملية التي نفذت اليوم ضد كبار قادة حماس كانت عملية إسرائيلية مستقلة بالكامل”، مضيفا “إسرائيل بادرت إليها، إسرائيل نفذتها، وإسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عنها”.

و أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عبر سلاح الجو بشكل موجه بدقة قيادة حماس في الدوحة.

وقال في بيان: “هاجم جيش الدفاع والشاباك من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس”.

وأضاف أن “‏قادة القيادة الحمساوية الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة حماس على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب هجوم السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل”.

وزعم أنه و‏قبل تنفيذ الغارة تم اتخاذ خطوات لتجنب اصابة المدنيين شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والمعلومات الاستخبارية الإضافية.

وشدد الجيش والشاباك على أنهما ‏سيواصلان العمل ضد حماس المسؤولة عن السابع من أكتوبر.

وشهدت العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، وقوع سلسلة انفجارات، وتحديداً في حي كتارا، واستهدفت الضربة الإسرائيلية في الدوحة وفد حماس للتفاوض أثناء مناقشة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى.

وقال مصدران من حماس لرويترز إن وفد الحركة لمفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة نجا من الهجوم الإسرائيلي.

وكان مصدر قيادي حركة حماس قال للجزيرة إن الوفد القيادي للحركة برئاسة خليل الحية نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية استهدفته في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء.