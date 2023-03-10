أول تعليق أمريكي على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض (الجمعة 10-3-2023) إن الولايات المتحدة على علم بالتقارير التي تفيد باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية.

وقال المتحدث لرويترز “بوجه عام، نرحب بأي جهود للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن وتهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط. يعد خفض التصعيد والدبلوماسية جنبا إلى جنب مع الردع من الركائز الأساسية للسياسة التي حددها الرئيس جو بايدن خلال زيارته للمنطقة العام الماضي”.

وكانت المملكة العربية السعودية وإيران قد أعلنتا اليوم التوصل إلى اتفاق يقضي باستئناف العلاقات الدبلوماسية، وإعادة فتح السفارتين بين البلدين، بعد محادثات استمرت أربعة أيام في بكين بين كبار مسؤولي الأمن من البلدين.

وذكر بيان صادر عن إيران والسعودية والصين أن طهران والرياض اتفقتا “على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران”.

وأضاف “الاتفاق يتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن البلدين اتفقا أيضا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة في عام 2001، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة الموقعة عام 1998.