أول تعليق أمريكي على مكالمة الرئيسين الصيني والأوكراني

رحب البيت الأبيض (الأربعاء 26-4-2023) بمكالمة هاتفية بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لكنه قال إن من السابق لأوانه معرفة إذا كان الاتصال سيفضي إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض للصحفيين عن المكالمة “هذا أمر جيد”. وأضاف “سواء كان هذا سيؤدي إلى تحرك ذي مغزى نحو السلام أو خطة أو مقترح فإنني لا أعتقد أننا نعرف ذلك حاليا”.

وتحدث شي وزيلينسكي عبر الهاتف اليوم الأربعاء للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي. وأجريت المكالمة بعد ضغوط أوكرانية استمرت شهورا لإجراء مثل هذه المحادثات.

وقال شي لزيلينسكي إن الصين سترسل ممثلين خاصين إلى أوكرانيا وستجري محادثات مع جميع الأطراف الساعية للسلام حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية.

وقال كيربي “نقول منذ وقت طويل إننا نرغب في أن تنتهي هذه الحرب.. يمكن أن تنتهي فورا إذا غادر بوتين. ولا يبدو هذا في الأفق”.

وأضاف “إذا جرى التوصل إلى سلام عبر التفاوض فسيحدث عندما يكون الرئيس زيلينسكي مستعدا له” مشيرا إلى أن الولايات المتحدة سترحب “بأي جهد للتوصل إلى سلام عادل طالما كان السلام… مستداما وذا مصداقية”.

وقال إن الولايات المتحدة لم يكن لديها علم مسبق بالمكالمة ولا تتوقع ذلك بالضرورة.

وتابع “إنهما زعيما دولتين ذات سيادة ويسعدنا أنهما تحدثا”.