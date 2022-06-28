أول تعليق تركي بعد التوصل لاتفاق مع فنلندا والسويد.. حصلنا على ما نريد

أعلنت تركيا، الثلاثاء، أنها تدعم ترشيح فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد مفاوضات مع الدولتين، حصلت فيها على ما أرادته، بحسب بيان تركي رسمي.

والتقى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عصر الثلاثاء، نظيره الفنلندي ساولي نينيستو ورئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسن، قبل ساعات من الافتتاح الرسمي لقمة حلف الناتو في العاصمة الإسبانية، مدريد، وقد أسفرت ذلك عن توقيع الدول الثلاث على مذكرة تفاهم فيما بينها.

وأتت الموافقة التركية بعد مناقشات استمرت أكثر من ثلاث ساعات الثلاثاء في العاصمة الإسبانية مدريد، على هامش قمة الحلف.

وأوضح بيان الرئاسة التركية أن البلدين المرشحين تعهدا بالتزام “التعاون التام مع تركيا في مكافحة” حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية، وكذلك ضد الحركات التابعة له.

وتابع البيان: إن البلدين سيحظران أيضاً «”نشاطات جمع الأموال والتجنيد” للمسلحين الأكراد، وسيحظران الدعاية الإرهابية ضد تركيا.

كذلك، تعهدت هلسنكي وستوكهولم إظهار التضامن مع تركيا في الحرب ضد الإرهاب بكل أشكاله.

كما قبلت العاصمتان بعدم فرض قيود أو حظر على الصناعات الدفاعية، وفق بيان الرئاسة التركية، في إشارة إلى الحظر المفروض على تسليم الأسلحة إلى تركيا رداً على التدخل العسكري لأنقرة في سوريا عام 2019.

وسيوجه قادة حلف شمال الأطلسي «ناتو» دعوة إلى فنلندا والسويد رسمياً للانضمام إلى الحلف غداً.

من حهته قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، “يسعدني أن أعلن أن لدينا الآن اتفاقاً يمهد الطريق أمام فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو. وقعت تركيا وفنلندا والسويد مذكرة تفاهم، تستجيب لمخاوف تركيا، بشأن صادرات السلاح ومكافحة الإرهاب”.