الخميس 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
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أول تعليق لبايدن بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ 43 دقيقة
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن (لرويترز)

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس إنه “بصحة جيدة” ومشغول للغاية في أعماله بعد ثبوت إصابته بكوفيد-19.

وكتب بايدن على حسابه الرسمي على تويتر “أيها المواطنون، أنا بخير. شكرا لاهتمامكم. اتصلت للتو بالسيناتور كيسي، وعضو الكونجرس كارترايت، والعمدة كوجنيتي وأبناء عمي في سكرانتون لإبداء أسفي على عدم حضور مناسبة اليوم”.

وكانت المتحدثة باسم  البيت الأبيض كارين جان بيير أكدت أن بايدن بدأ في تناول باكسلوفيد المضاد للفيروسات.

وأضافت في بيان “تلقى تطعيما كاملا وحصل على جرعتين معززتين ويعاني من أعراض طفيفة للغاية”.

ومضت قائلة “التزاما بإرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سيعزل نفسه في البيت الأبيض وسيواصل أداء جميع مهامه كاملة خلال هذا الوقت”.

وفي الشهور الماضية أثبتت الفحوص إيجابية إصابة عدد كبير من أعضاء إدارة بايدن وكبار الشخصيات الأخرى في واشنطن بفيروس كورونا، من بينهم كمالا هاريس نائبة الرئيس في أبريل نيسان ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والمدعي العام ميريك جارلاند.

وأثبتت الفحوص سلبية إصابتهم جميعا منذ ذلك الوقت واستأنفوا العمل.

    المصدر :
  • رويترز

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