أول تعليق لـ"حماس" بعد هجوم قطر.. وما مصير المفاوضات؟

في أول تعليق صحفي لها بعد محاولة إسرائيل اغتيال قادة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بقطر، وصفت الحركة هذا الهجوم على مكتبها بالدوحة بأنه “جريمة مكتملة الأركان”، مشددة على أن “إسرائيل استهدفت مسار التفاوض بأكمله”.

وقال القيادي في حماس، فوزي برهوم، في خطاب الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين “نتنياهو وحكومته تجاوزوا كل القوانين والأعراف الدولية باستهداف قطر”.

كما اعتبر برهوم أن “الهجوم في قطر بمثابة إعلان حرب من إسرائيل على المنطقة”، مردفاً أن “الهجوم الإسرائيلي في قطر يعرض الأمن الإقليمي للخطر”.

كذلك مضى قائلاً إن “محاولة إسرائيل الفاشلة لاغتيال وفد الحركة تعكس البحث عن انتصار وهمي”، مشدداً على أن “إسرائيل لن تنجح في التأثير على مواقف الحركة”.

وتابع أن “إسرائيل تتعمد إفشال الوساطة القطرية المصرية لوقف الحرب”، مؤكداً أن “نتنياهو وحكومته يتحملون وحدهم المسؤولية عن إفشال جميع محطات التفاوض”.

كما صرح برهوم بأن “التهديدات باغتيال قادة الحركة لن تغير مطالبنا المعلنة لإنهاء الحرب”.

كذلك أضاف أن “إسرائيل استهدفت منزل رئيس وفد الحركة للتفاوض خليل الحية في قطر”.

وأوضح أن إسرائيل استهدفت قيادات الحركة أثناء بحث مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

فيما نعت حماس نجل خليل الحية ومدير مكتبه و3 مرافقين في الهجوم بقطر.

وأكد برهوم أن زوجة خليل الحية وزوجة نجله أصيبتا بالهجوم الإسرائيلي في قطر.

يذكر أن إسرائيل كانت نفذت الضربة المفاجئة، الثلاثاء، على الدوحة، فيما أشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن أحد الأهداف كان القيادي في حركة حماس بالخارج والذي يرأس وفد التفاوض، خليل الحية.

كما كررت تل أبيب تأكيدها أنها مستمرة في ملاحقة قادة الحركة أينما وجدوا، على الرغم من حملة التنديد الدولية الواسعة.