الجمعة 28 رمضان 1443 ﻫ - 29 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أول تعليق للبنتاغون عقب الهجمات الصاروخية على كييف

منذ ساعة واحدة
البنتاغون

البنتاغون

A A A
طباعة المقال

قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الخميس إن الولايات المتحدة تحلل الضربات التي تعرضت لها كييف والتي ألقت السلطات الأوكرانية باللوم فيها على صواريخ روسية.

وقال كيربي لشبكة سي.إن.إن “ما زلنا نحاول تحليل الأمر وفهم ما حدث هنا، وما الذي تعرض للقصف وبأي نوع من الذخيرة”.

في السياق قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن الصاروخين أصابا منطقة شيفتشينكو بوسط البلاد.

وقالت خدمة الطوارئ الحكومية إن انفجارا ألحق أضرارا بمنشأة لم تذكر طبيعتها بينما وقع الآخر في مبنى سكني قريب. وذكرت في منشور على الإنترنت أن أجزاء من الطابقين الأرضي والأول دمرتها نيران.

وقال وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف ووزير الخارجية دميترو كوليبا إن روسيا استخدمت صواريخ في الهجوم.

من جهته، تساءل مستشار بالرئاسة الأوكرانية ميخاييلو بودولياك، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: “هل تحاول روسيا إيصال رسالة إلى غوتيريش عبر قصفها كييف أثناء زيارته؟.”

في المقابل، ذكر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، على تويتر: “روسيا أظهرت موقفها تجاه أوكرانيا وأوروبا والعالم بقصفها كييف أثناء زيارة غوتيريش”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بشار الأسد
الخارجية الأمريكية تكشف عن القيمة الصافية لثروة بشار الأسد وعائلته
الجيش الأوكراني
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
ساهم بهزيمة هتلر.. الكونغرس الأمريكي يحيي برنامجا عسكرياً لدعم أوكرانيا
جولة الأمين العام لللأم المتحدة في العاصمة الأوكرانية كييف
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
10 إصابات على الأقل جراء استهداف صاروخين روسيين لمبنى في كييف.. “فيديو”

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

آثار الدمار في حي التضامن في دمشق
“فيديو مسرب” يكشف واحدة من أفظع جرائم جنود الاسد في حي التضامن الدمشقي
الدولار
دولار السوق السوداء يواصل انخفاضه
المليشيات الإيرانية في سوريا
خسائر فادحة لحزب الله ومليشيات إيرانية جراء القصف على مستودعات الذخيرة في دمشق