أول تعليق للبنتاغون عقب الهجمات الصاروخية على كييف

قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الخميس إن الولايات المتحدة تحلل الضربات التي تعرضت لها كييف والتي ألقت السلطات الأوكرانية باللوم فيها على صواريخ روسية.

وقال كيربي لشبكة سي.إن.إن “ما زلنا نحاول تحليل الأمر وفهم ما حدث هنا، وما الذي تعرض للقصف وبأي نوع من الذخيرة”.

في السياق قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن الصاروخين أصابا منطقة شيفتشينكو بوسط البلاد.

وقالت خدمة الطوارئ الحكومية إن انفجارا ألحق أضرارا بمنشأة لم تذكر طبيعتها بينما وقع الآخر في مبنى سكني قريب. وذكرت في منشور على الإنترنت أن أجزاء من الطابقين الأرضي والأول دمرتها نيران.

وقال وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف ووزير الخارجية دميترو كوليبا إن روسيا استخدمت صواريخ في الهجوم.

من جهته، تساءل مستشار بالرئاسة الأوكرانية ميخاييلو بودولياك، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: “هل تحاول روسيا إيصال رسالة إلى غوتيريش عبر قصفها كييف أثناء زيارته؟.”

في المقابل، ذكر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، على تويتر: “روسيا أظهرت موقفها تجاه أوكرانيا وأوروبا والعالم بقصفها كييف أثناء زيارة غوتيريش”.