أول تعليق من الكرملين حول "محاولة اغتيال بوتين"

وصف المتحدث باسم الكرملين التقارير الإعلامية التي تناولت أنباء عن مزاعم محاولة اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين بطائرة بدون طيار، بالـ”التقارير الصفراء”.

وأضاف بيسكوف: “لسنا على علم بهذه التقارير والمنشورات.. هناك العديد من التقارير والمنشورات الصفراء المختلفة”، منوها بعدم أهميتها.

في وقت سابق، أصدرت صحيفة غربية تقريرا زعمت فيه بأن المخابرات الأوكرانية حاولت شن عملية لاغتيال الرئيس الروسي باستخدام طائرة بدون طيار كاميكازي.

ويشير تقرير الصحيفة المزعوم إلى أنه بعد ظهر يوم 23 أبريل، تم إطلاق طائرة من نوع UJ-22 (طائرة بدون طيار أوكرانية حديثة بمدى طيران يصل إلى 800 كيلومتر) في أوكرانيا، لكنها تحطمت.

أشباه بوتين

وكذّب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، مزاعم وجود شبيه للرئيس فلاديمير بوتين، وأشار إلى أنه يتمتع بصحة يتمناها المرء لنفسه.

وقال: “سمعنا أن بوتين لديه شبيه يعمل بدلا منه… هذا كذب وهراء… كذبة جديدة”.

وأشار بيسكوف إلى أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشط للغاية، ولا يختبئ في أي مكان. صحة رئيسنا تجعلك تتمنى مثلها لنفسك”.

وأعلن المكتب الصحفي للكرملين في وقت سابق أن الرئيس بوتين تفقد مقر قوات “دنيبر” على محوري خيرسون ولوغانسك، واستمع إلى تقارير القيادة العسكرية هناك، خلال زيارة مفاجئة لمنطقة العملية العسكرية في أوكرانيا.