أول تغريدة لبايدن من حسابه الرسمي الجديد على تويتر

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن عن حسابه الرسمي الجديد على تويتر وأرسل منه، الخميس، أول تغريدة.

وقال بايدن في تغريدته: “أيها الرفاق، سيكون هذا حسابي على تويتر الخاص بواجباتي الرسمية كرئيس. في تمام الساعة 12:01 ظهرا يوم 20 يناير ، سيصبح POTUS . حتى ذلك الحين ، سأستخدم @joebiden”.

Folks — This will be the account for my official duties as President. At 12:01 PM on January 20th, it will become @POTUS. Until then, I'll be using @JoeBiden. And while you're here, follow @FLOTUSBiden @SenKamalaHarris @SecondGentleman and @Transition46.

