أول تغريدة لبايدن من حسابه الرسمي الجديد على تويتر

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن عن حسابه الرسمي الجديد على تويتر وأرسل منه، الخميس، أول تغريدة.

وقال بايدن في تغريدته: “أيها الرفاق، سيكون هذا حسابي على تويتر الخاص بواجباتي الرسمية كرئيس. في تمام الساعة 12:01 ظهرا يوم 20 يناير ، سيصبح POTUS . حتى ذلك الحين ، سأستخدم @joebiden”.

Folks — This will be the account for my official duties as President. At 12:01 PM on January 20th, it will become @POTUS. Until then, I'll be using @JoeBiden. And while you're here, follow @FLOTUSBiden @SenKamalaHarris @SecondGentleman and @Transition46. — President Biden (@POTUS) January 15, 2021

وفي خطوة مغايرة لما حدث في عام 2017 عند تسلم ترامب لمنصب الرئاسة، تعتزم شركة تويتر (أرشفة) إعادة الحساب الرئاسي لوضعه الأصلي، ما يعني فقدان بايدن لملايين المتابعين في الحساب الرسمي السابق لترامب.

وأكد متحدث باسم تويتر طلب عدم نشر اسمه، الخطط المعلنة، قائلا إن هدف الشركة هو دعم أرشفة الحسابات ونقلها عبر الإدارات المتعاقبة، حسب بلومبيرغ.

يشار إلى أن ترامب كان قد ورث حوالي 12 مليون متابع من حساب سلفه أوباما.

وسيطلق فريق بايدن أيضا حسابات رسمية على تويتر للسيدة الأولى القادمة، جيل بايدن، ومسؤولين آخرين في إدارة بايدن مثل السكرتير الصحفي القادم للبيت الأبيض جين ساكي.