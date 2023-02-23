أول خطاب لإمبراطور اليابان منذ توليه العرش

ألقى إمبراطور اليابان ناروهيتو، الخميس، أول خطاب جماهيري بمناسبة عيد ميلاده منذ توليه العرش قبل أربع سنوات تقريبا دعا فيه إلى تقديم كل المساندة لمن يعانون من التضخم وتبعات جائحة كورونا.

وقال ناروهيتو، وهو يقف في شرفة بالقصر أمام آلاف المواطنين الذين احتشدوا وهم يهتفون ويبعثون له بأمنياتهم الطيبة: “يواجه الكثير من الناس صعوبات في حياتهم اليومية في ظل الجائحة وارتفاع الأسعار”، حسب رويترز.

وأضاف: “الألم يعتصر قلبي عندما أفكر بمن يعانون من المتاعب، وكبار السن، وذوي الإعاقة، والذين يحتاجون إلى دعم، والفقراء وأطفالهم. لكن من الأمور المشجعة أن هناك كثيرين يدعمون أولئك الذين يعانون من الصعوبات والمتاعب (..) وأنا ممتن لذلك”.

وتوج ناروهيتو (63 عاما) إمبراطورا في أول مايو 2019 بعد أن أصبح والده أكيهيتو أول إمبراطور يتنازل عن العرش منذ قرنين. ويعد ظهور الإمبراطور العلني في عيد ميلاده تقليدا سنويا لكن تم تأجيل هذا الحدث منذ عام 2020 بسبب الجائحة، حسب رويترز.

وخلال الشهر الماضي، أدلى ناروهيتو أيضا بخطاب تقليدي بمناسبة العام الجديد لأول مرة منذ تفشي كورونا مع تخفيف البلاد القيود المفروضة لمكافحة الجائحة والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وشارك ناروهيتو في هذا الحدث زوجته الإمبراطورة ماساكو وابنته إيكو (21 عاما) وشقيقه ولي العهد الأمير أكيشينو وزوجته وابنته وكانوا جميعا يضعون كمامات بيضاء.

وقالت وكالة شؤون القصر الإمبراطوري إن حضور الجماهير اقتصر على أقل من خمسة آلاف فرد تم اختيارهم من بين أكثر من 60 ألفا تقدموا بطلبات للمشاركة في الحدث. وكان الحضور قبل الجائحة مفتوحا لأي شخص.

وقال ناروهيتو “أشعر بسعادة غامرة وأنا احتفل بعيد ميلادي بين الشعب لأول مرة”، كما عبر عن تقديره العميق لماساكو التي قضت أكثر من نصف سنوات عمرها معه.

وحسب أسوشيتد برس، لم يذكر ناروهيتو دولا محددة في ملاحظاته قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال إن العديد من المتضررين من الحروب والصراعات قتلوا وأصيبوا وأجبروا على التشرد والحزن والخوف، بينما يعاني آخرون في أماكن أخرى من القمع والفقر والإجحاف.

أضاف ناروهيتو في مؤتمر صحفي بالقصر الإمبراطوري لوسائل الإعلام اليابانية قبل عيد ميلاده: “أشعر بأسى عميق للواقع الصعب الذي يواجهه العالم”، حسب أسوشيتد برس.

وتابع أنه لكي يعيش جميع الناس بسلام ومن دون حزن وألم، “أشعر بشدة بأهمية أن تفكر كل دولة ليس في نفسها فقط، ولكن في الانخراط بحوار للتغلب على الخلافات والتعاون في حل المشاكل (..) نحن نواجه سؤالا حول ما يمكن أن يفعله كل واحد منا لتحقيق عالم يسوده السلام”.

وفي صباح يوم الخميس، استقبل ناروهيتو المهنئين، الذين هتفوا ولوحوا بالأعلام اليابانية الصغيرة، وسُمح لهم بالتجمع في القصر للاحتفال بعيد ميلاده لأول مرة منذ اعتلائه عرش الأقحوان في عام 2019 بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب الجائحة، حسب أسوشيتد برس.

كان هو وعائلته يرتدون ملابس رسمية وكمامات أثناء الظهور القصير. رافق ناروهيتو الإمبراطورة ماساكو، وابنتهما الأميرة إيكو، البالغة من العمر الآن 23 عاما، بالإضافة إلى شقيقه الأصغر، ولي العهد الأمير أكيشينو وعائلته، وفق الوكالة.