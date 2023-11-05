الأحد 21 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 5 نوفمبر 2023 |
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أول دولة إفريقية تستدعي القائم بأعمال سفارتها في إسرائيل

منذ 6 دقائق
خريطة تشاد

خريطة تشاد

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استدعت تشاد القائم بأعمال سفارتها في إسرائيل، الأحد، ودانت “خسارة أرواح العديد من المواطنين الأبرياء في غزة”، لتصبح أول دولة إفريقية تتخذ هذه الخطوة منذ بدء التصعيد الإسرائيلي.

وتدعو تشاد إلى “وقف لإطلاق النار يؤدي إلى حل مستقر للقضية الفلسطينية”.

وأصبحت تشاد الدولة السادسة التي تستدعي كبير مبعوثيها من إسرائيل خلال الحرب مع حركة حماس، على خطى تركيا وهندوراس وتشيلي وكولومبيا والأردن.

وهاجمت إسرائيل قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حماس، بعد هجوم شنته الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر، وقالت إنه أدى إلى مقتل 1400 شخص واحتجاز أكثر من 240 رهينة.

بينما تجاوز عدد القتلى المدنيين في غزة 9 آلاف شخص حتى الآن، مع تدهور الظروف الإنسانية في القطاع.

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