أول دولة تبدأ الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي

قالت حكومة روسيا البيضاء اليوم الثلاثاء إنها ستبدأ الدفع بالروبلات الروسية مقابل الغاز الروسي من أبريل نيسان.

وأضافت الحكومة أن الوثائق ذات الصلة وقعها اليوم في سان بطرسبرج وزير الطاقة فيكتور كرانكفيتش وأليكسي ميلر رئيس شركة الغاز الروسية جازبروم.

وفي خطوة يرى المراقبون والخبراء الاقتصاديون أنها تهدف لردع العقوبات الغربية والأوروبية، وتحويلها لحبر على ورق، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الخميس، مرسوم آلية سداد ثمن الغاز بالروبل للدول “غير الصديقة”، قائلا إنه سيدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم الجمعة الأول من أبريل.

وقال بوتن إنه ابتداء من 1 أبريل: “سيتم وقف توريد الغاز الروسي للدول التي لن تسدد بالروبل”، مضيفا أن روسيا “لا تنوي بيع الغاز مجانا”.

وتابع: “على الدول المستوردة للغاز الروسي فتح حسابات بالروبل لسداد أثمان الغاز”.

وكانت الدول الأوروبية قد عبرت عن رفضها لقرار الرئيس الروسي بشأن بيع الغاز مقابل العملة الروسية، مشددة على أنه يخالف العقود الموقعة بين الطرفين.

وأكد الرئيس الروسي أن التخلف عن الدفع بهذه الطريقة سيؤدي إلى “إيقاف العقود القائمة”، موضحا أنه “إذا لم تتم هذه المدفوعات، سنعتبر ذلك مخالفة للواجبات من قبل المشتري، وستترتب عن ذلك كل العواقب اللازمة”.

وكان الروبل الروسي قد خسر نصف قيمته في غضون أيام من عزل البنوك الروسية الرئيسية عن شبكة المعاملات المالية الدولية (سويفت)، وشل الجزء الأكبر من احتياطي النقد الأجنبي الخاص بالبنك المركزي الروسي البالغ 630 مليار دولار. لكن العملة الروسية تعافت كثيرا في الأيام الأخيرة لتعود إلى مستواها تقريبا قبل اجتياح أوكرانيا.