أول دولة تعلن الموافقة الكاملة على لقاح “جونسون” المضاد لكورونا

أعلنت كندا الموافقة الكاملة على لقاح “جونسون آند جونسون” المضاد لفيروس كورونا، والمكون من جرعة واحدة، بعد أن تم ترخيصه سابقا بموجب أمر مؤقت في البلاد، لتصبح أول دولة بالعالم تمنح الموافقة الكاملة للقاح جونسون.

وأعلنت شركة “جونسون آند جونسون” أن وزارة الصحة الكندية وافقت بالكامل على اللقاح اليوم الأربعاء، وسيكون متاحا للمواطنين من سن الـ18 عاما فما فوق.

وقال ماثاي مامين رئيس قسم الأبحاث والتطوير العالمي في J&J Global: “نحن سعداء بقرار وزارة الصحة الكندية الموافقة على لقاحنا استنادا إلى بيانات المرحلة الـ3 السريرية التي أثبتت سلامة وفعالية اللقاح”.

وأضاف: “مع استمرار ارتفاع معدلات التطعيم، فإن اللقاح الذي يقي من الأعراض الشديدة ويحمي من الاستشفاء والوفاة المرتبطين بكوفيد-19، سيساعد في تخفيف الضغط على أنظمة الرعاية الصحية وهو خيار مهم في كندا وحول العالم”.

وكانت كندا قد أعلنت في سبتمبر الموافقة الكاملة على لقاحي “موديرنا” و”فايزر”.

سمحت كندا باستخدام لقاح فايزر لفيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.

وأظهرت تجارب لقاح الأطفال نتائج سلامة وفعالية مماثلة لتلك المسجلة في التجارب بين البالغين من 16 إلى 25 عاما، وفقا لشركة فايزر.

وقالت وزارة الصحة الكندية إنها ستوافق على اللقاح للأطفال فقط إذا أظهر تحليله أن الفوائد تفوق أي مخاطر محتملة.

ويعد هذا أول لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد لهذه الفئة العمرية في كندا.