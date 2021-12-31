أول دولة في العالم تستقبل العام الجديد “2022”

باتت أستراليا أو دولة في العالم تستقبل العام الجديد 2022، حيث عمت الاحتفالات بالألعاب النارية قرب ميناء سيدني، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وافتتحت سيدني الاحتفال العالمي بأسلوب تقليدي، حيث أطلقت الألعاب النارية المعتادة في المرفأ قرب دار أوبرا سيدني.

وتعتبر سيدني من أفضل الأماكن لمشاهدة الألعاب النارية قرب الميناء، ويجري بث العرض سنويا باعتباره يتم في واحدة من أولى المدن الكبرى في العالم التي ترحب بالعام الجديد.

وتأثرت الاحتفالات هذا العام في أستراليا بارتفاع عدد حالات الإصابة لزول مرة منذ شهور، مما دفعها للتخلي عن سياسة “صفر كورونا”.

وبسبب متحور أوميكرون وإجراءات مكافحة فيروس كورونا، ستكون عروض الألعاب النارية محدودة من الشرق إلى الغرب، وستمر “بهدوء”. فقد ألغت عدد من دول العالم مثل فرنسا واليونان احتفالات هذا العام، بسبب ارتفاع حالات الإصابة.

وفي نيويورك سيتم الاحتفال بساحة تايمز سكوير، لكن الجماهير التي كانت تهتف بالعد التنازلي لانتهاء العام، ستتواجد بربع العدد المعتاد، مع إلزامية أن يكونوا ملقحين، وارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وسجلت الإصابات العالمية بفيروس كورونا مستوى قياسيا على مدار السبعة أيام الماضية، حيث تم تسجيل ما يزيد قليلا عن مليون حالة يوميا في جميع أنحاء العالم بين 24 و30 ديسمبر، بزيادة حوالي 100 ألف حالة عن الذروة السابقة التي تم تسجيلها، الأربعاء، وفقا لبيانات رويترز.