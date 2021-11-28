أول دولة في العالم تغلق حدودها لمواجهة متحور “أوميكرون”

قررت إسرائيل، السبت، حظر دخول جميع الأجانب إلى البلاد لتصبح أول دولة تغلق حدودها تماما للتصدي لسلالة أوميكرون.

وأضافت أنها ستعيد أيضا تطبيق تقنية تتبع الهاتف لمكافحة الإرهاب من أجل احتواء انتشار هذه السلالة التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب إفريقيا.

وقال رئيس الوزراء، نفتالي بينيت في بيان إن الحظر سيستمر 14 يوما بانتظار موافقة الحكومة.

ويأمل المسؤولون أن يتوافر خلال تلك الفترة مزيد من المعلومات حول مدى فعالية لقاحات كوفيد-19 ضد أوميكرون والذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه “مثير للقلق”.

وقال بينيت إنه سيكون لزاما على الإسرائيليين الذين يدخلون البلاد، بما في ذلك من تم تطعيمهم، البقاء في الحجر الصحي. وسيبدأ سريان الحظر في منتصف الليل بين الأحد والاثنين.

وقال البيان إنه سيتم استخدام تقنية تتبع الهاتف الخاصة بجهاز الأمن الداخلي “شين بيت” لتحديد أماكن حاملي السلالة الجديدة من الفيروس من أجل الحد من انتقاله للآخرين.

وأكدت إسرائيل حتى الآن تسجيل حالة واحدة من سلالة أوميكرون وسبع حالات مشتبه بها.