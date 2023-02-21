أول ردّ أوكراني على خطاب بوتين.. وواشنطن تصفه بـ "السخيف"

في أول رد أوكراني على الخطاب الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أمام الجمعية الفيدرالية، اعتبر ميخائيل بودولياك، مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني، في سلسلة تغريدات على حسابه عبر تويتر أن بوتين بدا مرتبكاً وكأنه مفصول عن العالم الواقعي.

كما رأى أن روسيا وصلت إلى حائط مسدود لا سيما أنها “تروج دوماً لنظريات النازيين والميرخيين والمؤامرات المحاكة ضدها”، وأضاف أنّ بوتين لا يحق له الحديث عن القانون والعدالة.

Putin publicly demonstrated his irrelevance and confusion. He stressed that RF is in "taiga deadlock”, has no promising solutions and won't have any. Because everywhere there are "Nazis, Martians and conspiracy theories"…

Sic transit gloria mundi of Putin in RF’s parliament — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 21, 2023

بدورها، نددت واشنطن بخطاب بوتين المعادي للغرب، واصفة إياه بـ”السخيف”.

اتهامات للغرب

جاءت تلك التصريحات بعدما اتهم بوتين الغرب بإطلاق الحرب ضد بلاده عبر استعمال أوكرانيا، معتبراً أنهم “أطلقوا المارد من القمقم”. وزعم أن الغرب رفض بشكل مباشر جميع المقترحات الأمنية الأساسية التي قدمتها بلاده.

وأشار إلى أن موسكو أرسلت في كانون الأول/ ديسمبر 2021، رسميًا مسودة معاهدات بشأن الضمانات الأمنية إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، ولكنها تلقت رفضا مباشرا لجميع تلك المقترحات”، مضيفاً أن “هذا الرفض أثبت جلياً أنه كان ذريعة لتنفيذ الخطط العدوانية”، وفق تعبيره.

كما شدد على أن بلاده “أطلقت العملية العسكرية الخاصة لحماية الناس، وضمان أمن البلاد، وللقضاء على التهديد الذي يشكله نظام النازيين الجدد في أوكرانيا”.

إلى ذلك، أكد أنه مصمّم على مواصلة الهجوم، لافتا إلى أن “جيشه سيتعامل مع الأهداف التي تقع أمامه خطوة بخطوة وبعناية ومنهجية”.

وأمام النخبة السياسية في البلاد وعسكريين حاربوا في أوكرانيا، شكر بوتين “كلّ الشعب الروسي على شجاعته وتصميمه”.