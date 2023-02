أول ردّ أوكراني على خطاب بوتين.. وواشنطن تصفه بـ "السخيف"

في أول رد أوكراني على الخطاب الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أمام الجمعية الفيدرالية، اعتبر ميخائيل بودولياك، مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني، في سلسلة تغريدات على حسابه عبر تويتر أن بوتين بدا مرتبكاً وكأنه مفصول عن العالم الواقعي.

كما رأى أن روسيا وصلت إلى حائط مسدود لا سيما أنها “تروج دوماً لنظريات النازيين والميرخيين والمؤامرات المحاكة ضدها”، وأضاف أنّ بوتين لا يحق له الحديث عن القانون والعدالة.

Putin publicly demonstrated his irrelevance and confusion. He stressed that RF is in "taiga deadlock”, has no promising solutions and won't have any. Because everywhere there are "Nazis, Martians and conspiracy theories"…

Sic transit gloria mundi of Putin in RF’s parliament

