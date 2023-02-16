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أول زيارة منذ بدء الحرب.. وزير خارجية إسرائيل في أوكرانيا

منذ 7 دقائق
إيلي كوهين

إيلي كوهين

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قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن وزير الخارجية إيلي كوهين من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف اليوم الخميس في أول زيارة من نوعها منذ الغزو الروسي العام الماضي.

وأدانت إسرائيل الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن مساعدتها لكييف اقتصرت على المعونات الإنسانية ومعدات الحماية.

وتحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي عاد إلى السلطة في ديسمبر كانون الأول، عن مراجعة السياسة الإسرائيلية بشأن الحرب الأوكرانية الروسية، لكنه لم يتعهد بتقديم أي أسلحة لكييف.

ويريد الإسرائيليون الحفاظ على خط اتصال مباشر مع روسيا، تم إنشاؤه في عام 2015، بشأن ضرباتهم العسكرية لما يشتبه في أنه أهداف إيرانية في سوريا حيث توجد حامية لموسكو. ويضعون أيضا في الاعتبار وضع الجالية اليهودية الكبيرة في روسيا.

وقالت الوزارة إنه من المقرر أن يحضر كوهين إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في كييف التي عادت إلى نشاطها الكامل.

    المصدر :
  • رويترز

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