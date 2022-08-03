أول سفينة حبوب تغادر ميناء أوكرانيا وتعبر مضيق البوسفور في طريقها إلى لبنان

أزمة توريد الحبوب الأوكرانية أثرت على العديد من دول العالم

بعد دخول العالم بشبه أزمة غذاء عالمية وذلك نتيجة العمليات العسكرية التي تشنها القوات الروسية على الاراضي الاوكرانية، وفيما تعتبر أوكرانيا أكبر مصدر للحبوب في العالم، عبرت أول سفينة حبوب تغادر ميناء أوكرانيا في زمن الحرب مضيق البوسفور اليوم الأربعاء 3 أغسطس، في طريقها إلى لبنان لتسليم شحنة تأمل القوى الأجنبية في أن تكون الأولى من بين العديد من الشحنات التي من شأنها المساعدة في تخفيف أزمة الغذاء العالمية.

وأبحرت السفينة رازوني، التي تحمل 26 ألفا و527 طنا من الذرة، من ميناء أوديسا على البحر الأسود في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين ورست عند مدخل البوسفور مساء أمس الثلاثاء.

وتسنت مغاردة الشحنة بعد أن توسطت تركيا والأمم المتحدة في اتفاق لتصدير الحبوب والأسمدة، بين موسكو وكييف الشهر الماضي في اختراق دبلوماسي نادر في خضم حرب استنزاف طويلة الأمد.

ودخلت السفينة مضيق البوسفور، عقب انتهاء عمليات التفتيش التي قام بها مفتشون من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة يعملون في مركز التنسيق المشترك في إسطنبول القريبة من المضيق.

وقالت أوكرانيا إن لديها 17 سفينة أخرى محملة بالمنتجات الزراعية في انتظار الموافقة على إبحارها.

وقال السفير الأوكراني في لبنان إيهور أوستاش إن من المتوقع أن تصل السفينة رازوني إلى ميناء طرابلس في غضون فترة تتراوح بين أربعة وخمسة أيام.

ثلاث سفن في اليوم

قال مركز التنسيق المشترك إنه تم السماح للسفينة بالعبور بعد عملية تفتيش استمرت ثلاث ساعات، مضيفا أنه سيتم استخدام المعلومات التي أدلى بها الطاقم حول الرحلة لتحسين الإجراءات الهادفة إلى مواصلة المرور الآمن للسفن التجارية بموجب الاتفاق.

وسمح الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة باستئناف صادرات الحبوب من أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم، بعد توقفها لأكثر من خمسة أشهر في أعقاب بدء الغزو الروسي في 24 فبراير شباط، ويهدف الاتفاق إلى المساعدة في تخفيف نقص الغذاء وارتفاع الأسعار حول العالم.

وبعد مغادرة أول سفينة بنجاح، قال مسؤول تركي كبير طلب عدم ذكر اسمه إن ثلاث سفن قد تغادر يوميا من أي من موانئ أوكرانيا الثلاثة المطلة على البحر الأسود، وهي أوديسا وبيفديني وتشورنومورسك، بدلا من سفينة واحدة فقط كما هو متفق عليه مسبقا.

وأضاف المسؤول أن الاتفاق الذي تبلغ مدة سريانه 120 يوما سيتم تمديده لمدة شهر في كل مرة، إذا لم تكتمل الصادرات بسبب الطقس أو مشاكل عمليات التفتيش، مضيفا أن الفترة الأولية تبدو كافية لإفراغ الصوامع الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن هناك خططا لإبحار المزيد من السفن من أوكرانيا الأربعاء مشيرا إلى أن هناك نحو 27 سفينة مشمولة باتفاق التصدير.

وقال دينيس مارشوك نائب رئيس المجلس الزراعي الأوكراني في إفادة صحفية الأربعاء 3 أغسطس، إن أوكرانيا تود إضافة موانئ في منطقة ميكولايف إلى الشرق من أوديسا إلى الاتفاق.

وأضاف أن “وزارة البنية التحتية ووزارة الزراعة بدأتا مناقشات حثيثة مع مركز التنسيق في إسطنبول على اعتبار أنه قد يجدر إدراج موانئ أخرى، لا سيما في إقليم ميكولايف”.

وتابع قائلا إن أوكرانيا كانت تصدر ما بين خمسة وستة ملايين طن من الحبوب شهريا عبر موانئها البحرية قبل الحرب، لكن ليس من الممكن الوصول إلى هذا المستوى مع استمرار الصراع وعدم إعادة فتح جميع الموانئ.