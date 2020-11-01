أول صورة للمشتبه به في هجوم كندا… مسلح بسيف يرتدي أزياء العصور الوسطى!

بعد الهجوم في مدينة كيبيك الكندية، وسقوط قتيلين، تم تداول الصورة الأولية للمشتبه به على مواقع التواصل، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.

وأكد المتحدث باسم الشرطة الكندية، إتين دويون، للإذاعة الكندية سقوط قتيلين وإصابة 5 أشخاص في الحادث، بحسب ما نقلت صحيفة “ذا غارديان” The Guardian، وأشار إلى أن المشتبه به في منتصف العشرينات من العمر.

وبحسب دويون، الذي لم يحدد أسباب هذه الهجمات التي تزامنت مع عيد الهالوين، فإن الهجمات وقعت في ساعة متأخرة من مساء السبت في مدينة كيبيك القديمة، وتم توقيف المشتبه به، وأنه “رجل في منتصف العشرينات من عمره”، مسلح بسيف ويرتدي أزياء من “العصور الوسطى”، مؤكدا أن “هذا كل ما يمكن أن نقوله حاليا”، وتابع أن طبيعة الإصابات ودرجة خطورتها “متفاوتة” لدى الجرحى الخمسة.

وكانت الشرطة الكندية قد أعلنت، في وقت سابق، فجر الأحد، عن سقوط “عدد من الضحايا” في هجوم بسلاح أبيض، مشيرة إلى توقيف مشتبه به في الحادث الذي شهدته مدينة كيبيك، بالقرب من المجلس التشريعي الإقليمي في “عيد الهالوين”.

وطالبت الشرطة المواطنين بالبقاء في منازلهم، قبل إعلان توقيف مشتبه به.

كما أعلنت الشرطة أنه تم نقل 5 أشخاص مصابين، إلا أنها لم تفصح وقتها عن تفاصيل حول إصاباتهم أو دوافع الهجوم، وذلك بحسب “العربية”.