أول ظهور لرئيس الأركان الروسي منذ تمرد "فاغنر"

ظهر رئيس الأركان العامة الروسي فاليري غيراسيموف في فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، وهو يصدر أوامر لمرؤوسين بتدمير مواقع إطلاق صواريخ أوكرانية في أول ظهور علني له منذ التمرد الفاشل في 24 يونيو حزيران.

وظهر غيراسيموف (67 عاما) في غرفة بمقر للقيادة العسكرية وهو يجلس على مقعد من الجلد الأبيض ويترأس اجتماعا لكبار الجنرالات ومن بينهم رئيس المخابرات العسكرية ويصدر أوامره. وشارك بعض الجنرالات في الاجتماع بالفيديو.

وجاء في التقارير المقدمة إلى غيراسيموف أن القوات الروسية احبطت هجوما صاروخيا أوكرانيا على شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، وعلى منطقتي روستوف وكالوجا أمس الأحد، وناقش كيفية رد روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الفيديو أظهر غيراسيموف بينما كان يترأس الاجتماع أمس الأحد.

وأشارت الوزارة إلى غيراسيموف بوصفه رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية وقائد القوات الروسية في أوكرانيا، وهي المهام التي كانت مسندة إليه قبل التمرد.

ويظهر الفيديو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبقى على أهم مسؤولين عسكريين، وهما وزير الدفاع سيرجي شويغو وغيراسيموف، في منصبيهما على الرغم من مطالبة يفغيني بريغوغن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بإقالتهما خلال التمرد.

وكان تمرد بريغوغن في 24 يونيو حزيران يهدف إلى‭‭ ‬‬تصفية حسابات مع شويغو وغراسيموف اللذين اتهمهما بالخيانة وعدم الكفاءة وأنهما دفعا بوتين إلى حرب خاسرة كشفت عما قال إنه فساد وحماقة في الجيش الروسي.