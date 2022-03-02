الخميس 10 ذو القعدة 1443 ﻫ - 9 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أول عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الحرب

2 - مارس - 2022
آخر تحديث: 2 - مارس - 2022 1:09 مساءً
علم روسيا وعلم اوكرانيا

علم روسيا وعلم اوكرانيا

A A A
طباعة المقال

منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ومع استمرارها حتى الساعة، شهدت منطقة سومي، الواقعة شمال شرقي أوكرانيا، الثلاثاء، أول عملية تبادل أسرى بين أوكرانيا وروسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الإدارة الحكومية في منطقة سومي، دميترو زيفيتسكي، في بيان له، إن المنطقة”شهدت أول عملية تبادل أسرى.. شملت خمسة عناصر من قوات الدفاع الأوكرانيين مقابل ضابط شرطة عسكرية روسية”.

ونشر المسؤول الأوكراني أسماء العناصر الخمسة الذين تضمنتهم عملية تبادل الأسرى، وهم من مواليد مناطق مختلفة في أوكرانيا.

وعن تفاصيل عملية التبادل، أشار زيفيتسكي إلى أنه تمت إتاحة “ممر أخضر” لمعدات العدو؛ من أجل تنفيذ تبادل الأسرى، تم تنظيمه بأمر من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الإدارة الحكومية في منطقة سومي، عن مقتل 70 جندياً أوكرانياً جراء قصف مدفعي روسي على أوختيركا (شمال شرق البلاد)، مشيراً إلى أن القصف دمّر وحدة عسكرية كاملة. كما أشار لوجود ضحايا في صفوف القوات الروسية أيضاً.

    المزيد من أخبار العالم

    اردوغان
    أردوغان يحذر اليونان من تسليح جزر
    الكرملين
    روسيا تعلن عدم التوصل لاتفاق مع تركيا بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية
    رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد
    بينيت في أبوظبي ليبحث مع بن زايد “مختلف القضايا الإقليمية”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الصيدليات
    أحد الجناة في الجريمة التي أودت بحياة الصيدلانية ليلى رزق في قبضة الأمن
    ميشال عون ونبيه بري
    صيغة رئاسية تعمل عليها عواصم القرار.. وداعاً لتجربة العهد الفاشلة
    أصحاب المولدات
    هل يكون هذا الحلّ للاستغناء عن المولّدات؟