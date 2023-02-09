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أول قافلة مساعدات لشمال غرب سوريا تقترب من الحدود مع تركيا

منذ ساعة واحدة
آثار الزلزال المدمر في سوريا- رويترز

آثار الزلزال المدمر في سوريا- رويترز

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قال مصدران في مجال المساعدات لرويترز إن أول قافلة مساعدات إنسانية لشمال غرب سوريا منذ الزلزال المدمر الذي وقع يوم الاثنين تسير في طريقها إلى الحدود التركية الجنوبية على أمل العبور اليوم الخميس.

وذكر أحد المصدرين أن القافلة تشمل ست شاحنات.

وذكر مسؤول تركي أن معبر باب الهوى الحدودي مفتوح أمام المساعدات الإنسانية وأن السلطات ستفتح عددا قليلا آخر من المعابر بعد يومين إذا كان الوضع الأمني جيدا.

وتصف الأمم المتحدة دخول الدعم إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا من خلال باب الهوى بأنه “شريان حياة” لنحو أربعة ملايين شخص تقول إنهم يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وتفاقمت هذه الاحتياجات في أعقاب الزلزال الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 1730 شخصا في سوريا وقال منقذون إنه دمر مئات المباني في المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة.

واستفاد نحو 2.7 مليون شخص في شمال غرب سوريا من مساعدات الأمم المتحدة القادمة عبر تركيا شهريا خلال العام الماضي مقابل 43500 تلقوا المساعدات شهريا عبر طرق داخل سوريا منذ أغسطس آب 2021. (

    المصدر :
  • رويترز

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