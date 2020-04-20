أول لقاء بينهما منذ عام.. الأسد يستقبل ظريف في دمشق

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الإثنين، في العاصمة دمشق، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي وصل سوريا اليوم، وسط إجراءات سلامة استثنائية تجنبًا لأي احتمال بالإصابة بفيروس كورونا.

وظهر ظريف والوفد المرافق له في صور، أثناء لقائه الأسد، وقد ارتدى الجميع الكمامة الطبية والبعض الآخر قفازات واقية، في إطار الإجراءات الاحترازية. كما اجتمع ظريف مع نظيره وليد المعلم وعدد من المسؤولين.

وكان في استقبال ظريف لدى وصوله، نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، واتخذ الجانبان إجراءات الحماية اللازمة ضد فيروس كورونا.

ونشرت بعض المواقع صورًا للحظة وصول ظريف إلى مطار دمشق الدولي مع الوفد المرافق له، مرتدين الكمامات الطبية والقفازات الواقية.

كما أظهرت صورة أخرى تجمع ظريف مع المقداد، الذي لبس بدوره الكمامة الطبية في ضوء الإجراءات الاحترازية الصحية، تحسبًا من انتقال عدوى فيروس كورونا.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت، الأحد، أن ظريف سيلتقي بالرئيس السوري، بشار الأسد، في دمشق الإثنين، في أول لقاء بينهما منذ عام.

وتُعد إيران، إلى جانب روسيا، أكبر داعمي النظام السوري في النزاع الذي يخوضه ضد معارضيه، منذ عام 2011.

وستستغرق زيارة ظريف الى دمشق يومًا كاملًا لمناقشة “العلاقات الثنائية” الإيرانية-السورية و”آخر التطورات في المنطقة” و “التقدم الميداني في محاربة الإرهاب في سوريا”، بحسب بيان الوزارة. كما من المقرر أن يلتقي ظريف خلال زيارته نظيره السوري، وليد المعلم.

وكان ظريف التقى الأسد في زيارة سابقة لدمشق في 16 نيسان/ أبريل 2019.