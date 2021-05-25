أول لقاء بين بايدن وبوتين في جنيف منتصف شهر يونيو المقبل

قال الكرملين اليوم الثلاثاء أنه تم الاتفاق على عقد محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في جنيف في 16 يونيو المقبل.

وقال الكرملين في بيان له: “وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه، سيجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن في جنيف في 16 يونيو”.

وأضاف البيان أنه من المفترض أن يتناول البحث حالة وآفاق تطوير العلاقات الروسية الأمريكية وقضايا الاستقرار الاستراتيجي، إضافة إلى الملفات الملحة المطروحة على الأجندة الدولية، بما فيها التعاون في مكافحة جائحة فيروس كورونا وتسوية النزاعات الإقليمية.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في بيان لها، أن الرئيسين سيجتمعان في جنيف في 16 يونيو، مضيفة أن الزعيمين سيبحثان عددا واسعا من القضايا الملحة، “مع سعينا لاستعادة القابلية للتنبؤ والاستقرار في العلاقات الروسية الأمريكية”.

ومرت العلاقات الروسية الأمريكية بمراحل شد وتوتر خلال السنوات الماضية على خلفية اتهامات أمريكية لموسكو بالتدخل بشكل مباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016، وشن هجمات قرصنة إلكترونية على أهداف في الولايات المتحدة، والتدخل في الشأن الأوكراني، وهي اتهامات تنفيها روسيا بشكل واضح.